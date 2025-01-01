NHL.cz na Facebooku

Když kabina ožije! Scheifele přiznal, že doufal v návrat Toewse celou dobu

18. srpna 11:00

David Zlomek

Winnipeg Jets se v létě postarali o přestup, který rezonuje napříč NHL – do rodného města se po dvouleté pauze vrací Jonathan Toews. Nejvíc nadšený z tohoto kroku je Mark Scheifele, který v rozhovorech nešetří superlativy.

„Myslím, že to byla dokonalá bouře,“ řekl Scheifele. „Návrat do Winnipegu, návrat po několika letech bez hokeje… všechno do sebe zapadalo. Byl jsem přesvědčený, že jsme favoritem na jeho zisk, a strašně jsem si přál, aby to klaplo. Jsme nadšení, že ho máme.“

Toews podepsal s Jets roční kontrakt za dva miliony dolarů s možností vysokých bonusů. Jde o jeho první krok zpět do ligy poté, co bojoval s chronickým syndromem a následky dlouhého covidu. Teď stojí před novou výzvou: dokázat, že i ve 37 letech má Jets co nabídnout.

Scheifele zdůrazňuje, že nejde jen o jméno na soupisce, ale o symbol a motor do kabiny. „Je to legenda, nejen v NHL, ale hlavně tady v Winnipegu. V létě jsme spolu několikrát mluvili. Byl neskutečně motivovaný, strašně se těšil, že znovu naskočí. Pro nás je to obrovská vzpruha – zkušenosti, charakter, klid. Jsem nadšený, že budeme hrát spolu.“

Jets se zároveň musejí vyrovnat s tím, že kapitán Adam Lowry nestihne start sezony kvůli operaci kyčle. Toews tak může okamžitě zasáhnout do boje o druhou pozici na centru za Scheifelem. Jeho největší konkurencí bude Vladislav Namestnikov. Toews si přitom už dříve pochvaloval, že „ruce má pořád dobré a nohy dožene.“

Naposledy se na ledě objevil v sezoně 2022/23 za Chicago Blackhawks, kde v 53 zápasech zaznamenal 15 gólů a 16 asistencí. Připomeňme, že v Chicagu strávil 15 let, získal tři Stanley Cupy, Conn Smythe Trophy i Selke Trophy. Návrat do NHL, a navíc domů do Winnipegu, tak budí obrovská očekávání nejen u fanoušků, ale i přímo v kabině Jets.

