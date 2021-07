Když je nemůžeš porazit, přidej se k nim. Perry si plácl s Bolts, upsal se na dva roky

Snahu mu nikdo nemohl upřít. Dvakrát za sebou se Corey Perry probil do finále Stanley Cupu a pokaždé dělal maximum pro to, aby polaskal v náruči slavný pohár. Clonil Andreji Vasilevskému, podstupoval tvrdé souboje s Victorem Hedmanem, snažil se znepříjemnit hokej Nikitu Kučerovovi. Stejně musel v obou případech překousnout hořký konec sezony. A gratulovat čerstvým šampionům NHL. S Hvězdami z Dallasu i s montrealskými Canadiens zůstal těsně pod vrcholem. Teď se přidává k Tampě, proti níž ona finále prohrál.

"Když je nemůžeš porazit, přidej se k nim."

Můžeme vést spory o tom, kdo tu frázi použil jako první. Jestli padla poprvé zkraje 20. století, nebo ještě mnohem dříve. Jisté je to, že Perry se jí řídil a rozhodl se, že v barvách Lightning se pokusí podruhé v kariéře dobýt hokejový grál.

Ostatně pro co jiného by ještě mohl hrát? O individuální trofeje mu nejde a o peníze také ne. Vždyť si s Tampou plácl na dva roky za pouhé dva miliony dolarů. Ročně zatíží platový strop obhájců Stanley Cupu pouhým milionem. V play-off přitom opakovaně ukázal, že by si zasloužil násobně vyšší gáži.

Loni se blýskl ve vyřazovacích bojích devíti body, pětkrát skóroval. Letos se zapsal do statistik desetkrát. Navrch si pokaždé připsal jednu vítěznou trefu, obě měly zásadní význam. Jednou Perry zdramatizoval finále, druhou vyřadil torontské Maple Leafs.

Perry, ač by pokročilé statistiky a analytické údaje nutně nesouhlasily, je pro líté boje o slavnou trofej dokonalý hráč. Bojovník, všeuměl, hecíř i mentor. Není náhodou, že jeho kariéra je opentlena výraznými úspěchy jak v NHL, tak na mezinárodním poli.

Poslední dvě sezony pak ukázaly, že by bylo nemoudré někdejšího tahouna anaheimských Kačerů odepisovat. Lepší je ho podepisovat. A tím se řídil generální manažer Julien BriseBois, když ho na dva roky přivedl na prosluněný jihovýchod USA.

Perry přichází po ročníku, v němž pendloval mezi základní sestavou a cestujícími náhradníky, a přesto nasbíral 21 bodů. Po boku špičkových spoluhráčů by mohla jeho produktivita ještě stoupnout. Pomůže také zkušenostmi, zápalem i vůdcovstvím. Je skvělým týmovým hráčem.

Do Tampy přichází s bilancí 1094 odehraných zápasů a 818 získaných bodů. A také coby vítěz těch nejprestižnějších cen, v čele s Hartovou trofejí. Tu dostal před deseti lety. V dobách, kdy Vasilevskij s Kučerovem o NHL teprve snili a Hedman kroutil teprve druhou sezonu.

