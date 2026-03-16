Když hvězdy padají. Trest za filmování schytal po Crosbym i MacKinnon, své si řekl Gretzky

24. dubna 16:00

Tomáš Zatloukal

Jsou to velcí kamarádi. Pocházejí ze stejného kouta Kanady, sdílí spolu mnohé, třeba perfekcionismus a ochotu reprezentovat i na akcích "druhé kategorie", tedy na světových šampionátech. Od tohoto týdne pojí Sidney Crosbyho a Nathana MacKinnona také fakt, že během letošních bojů o Stanley Cup už stihli oba vyfasovat trest za simulování.

Pro obě hokejová esa se staly osudnými mače číslo 3.

Nejprve Crosby dostal dvě minuty, poté co se po letmém zasažení hokejkou od Garneta Hathawaye, zřítil v kruhu pro vhazování na led.

Sudí každopádně na slavnou sedmaosmdesátku ukázali až po hlasitých, vehementních protestech od faulujícího brouska Letců z Philadelphie.

Kapitán pittsburských Pens své vyloučení nechápal, zastal se ho, samozřejmě, i kouč Dan Muse. A také legendární špílmachr Wayne Gretzky. "Crosby nikdy nesimuluje. Myslím si, že to od rozhodčích byla přehnaná reakce."

Den poté má dvojku za teatrálnost na svém kontě i MacKinnon, tahoun Colorada.

Co se přihodilo? Samuel Helenius opakovaně do MacKinnona strčil na modré čáře. Zezadu, jednou silněji, poté už ne tak ostře. Výsledkem každopádně bylo, že letošní vítěz Richardovy trofeje skončil na kluzišti.

Arbitři byli nejspíš toho mínění, že v pád takové zákroky vyústit nutně nemuseli. A tak rozdali trest oběma - finskému centrovi LA Kings i klíčové personě Avs.

Tam paralela mezi Crosbym a MacKinnonem končí.

Protože zatímco starší z krajanů se bude muset se svým mančaftem pokusit o zázrak, v sérii s nenáviděnými rivaly ztrácí 0:3 na zápasy, mladší oslavil už třetí výhru a je krok od postupu.

Mimochodem, MacKinnon si koledoval o trest za přehnanou reakci už v předchozím průběhu úvodní rundy, stačí mrknout třeba na jeho bleskovou konfrontaci s Adrianem Kempem.

Pánové v pruhovaném zpravidla ty nejlepší hokejisty chrání, ale teď vysílají jasný vzkaz - neříkejte si zbytečně okatě o fauly, hrajte hokej.

