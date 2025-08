Kdysi po něm toužily všechny týmy. Teď se nejspíše uklidí do Ruska

Jimmy Vesey možná opouští NHL. Podle zdrojů webu RG zvažuje americký útočník nabídky z KHL a velmi reálně uvažuje o tom, že by svou kariéru přesunul do Evropy. Hlavním kandidátem na jeho podpis má být SKA Petrohrad, ale zájem údajně projevily i další kluby, Ak Bars Kazaň, Dinamo Minsk nebo čínský Kunlun Red Star.

Vesey strávil uplynulou sezonu mezi dvěma týmy, začal v dresu New York Rangers, kde stihl odehrát 33 zápasů a nasbírat šest bodů, než byl začátkem března společně s Ryanem Lindgrenem a mladíkem Hankem Kempfem vyměněn do Colorada. Avalanche za ně obětovali Juusa Parssinena, veterána Calvina de Haana a dvě volby v draftu. V novém působišti Vesey přidal ještě deset startů a dva body, ale vedení klubu mu po sezoně další smlouvu nenabídlo.

Dvaatřicetiletý forvard tak stojí před rozhodnutím, jak naložit s další etapou své kariéry. O nabídky z NHL momentálně nezavadil, a tak stále víc přemýšlí o přesunu do Ruska. „Zajímá se, jak to v KHL funguje, ptá se na život v Rusku i podmínky v jednotlivých klubech. Nabídky bere vážně,“ cituje zdroj blízký hráči RG.

Vesey má za sebou solidní kariéru, v NHL odehrál 626 zápasů a zaznamenal 194 bodů. Prošel celkem šesti kluby: Rangers, Buffalem, Torontem, Vancouverem, New Jersey a Coloradem. Do ligy vstupoval v roce 2016 právě v dresu Rangers, kam přišel jako volný hráč poté, co odmítl podepsat smlouvu s Nashvillem, který ho draftoval už v roce 2012. Tehdy dal přednost univerzitní dráze a čtyři sezony oblékal dres Harvardu, kde patřil k největším hvězdám NCAA. Dvakrát byl mezi finalisty Hobey Baker Award a toužil po něm skoro každý tým ligy.

Veseyho případný přesun do Petrohradu by mohl být zajímavý i kvůli osobě Igora Larionova, referuje RG. Legendární ruský útočník a trojnásobný vítěz Stanley Cupu převzal sportovní řízení SKA a plánuje přestavbu týmu s důrazem na zkušenost a kreativitu.

