Kdyby nebylo Bedarda… Kteří tři mladíci by byli favority na Calder Trophy?

Pokud se Connor Bedard na celý rok nezraní nebo úplně nepropadne, je v podstatě jasným vítězem Calder Trophy. Jistě, NHL je nevypočitatelná, ale v tomto článku budeme jednat s vědomím, že Bedard opravdu potvrdí předpoklady. Nicméně kdyby ne, kteří tři hráči by bojovali o trofej pro nejlepšího nováčka roku?

LOGAN COOLEY (ARIZONA)

Coyotes jsou připraveni přejít do další fáze přestavby a na pomoc jim přichází Cooley. Ten se původně zavázal, že sezonu 2023/24 odehraje na univerzitě. K velké radosti fanoušků Coyotes však změnil názor a koncem července podepsal s Arizonou vstupní smlouvu s tím, že se cítí být na NHL připraven. Jeho skok mezi elitu dává smysl, Cooley v minulém ročníku univerzitní hokej přerostl.

Devatenáctiletý mladík se pravděpodobně zařadí mezi elitní útočníky Coyotes hned od začátku. Dynamický Cooley se také může rychle chopit role centra číslo 1.

Rychlý vzestup do první formace by Cooleyho nadějím na Calderovu trofej pomohl. Pořádně se ukázal hned v přípravě, kdy předvedl to, co od něj všichni čekají. Ostatně, podívejte se!

???? Bloody Good Play of the Week



Logan Cooley shows he’s NHL ready with this disgusting preseason goal in Australia pic.twitter.com/lbSSD0v6XS — Nosebleed Sports???? (@nbleedsports) September 29, 2023

ADAM FANTILLI (COLUMBUS)

Fantilli měl být na draftu dvojkou, nakonec šel jako třetí. Nicméně Columbus díky tomu zářil radostí.

Osmnáctiletý centr naskakuje do kariéry v NHL hned po jedné dominantní sezóně v NCAA, v níž jako nováček vedl celou ligu v počtu bodů. Fantilli také získal Hobey Baker Award pro nejlepšího univerzitního hokejistu, přičemž se mu dařilo v konkurenci o něco starších hráčů.

Pokud se Fantilli prosadí do prvních dvou útoků, nebude mít nouzi o talentované spoluhráče typu Johnny Gaudreau, Patrik Laine, Kirill Marčenko či Kent Johnson. O jeho talentu není sporu, stejně i o jeho šikovnosti. Důležitou zkušenost s dospělým hokejem načerpal na jaře, kdy se ukázal na světovém šampionátu.

Adam Fantilli picked a perfect time to score his first goal of the tournament.



Nice goal, too.



Canada leads Latvia 3-2 in the third period. pic.twitter.com/6bzhOiR63G — Marc Dumont (@MarcPDumont) May 27, 2023

LUKE HUGHES (NEW JERSEY)

Hughes bude pravděpodobně nejlepším nováčkem-obráncem v soutěži. Čeká se, že se dostane přímo do sestavy Devils, ve které figuruje mj. bratr Jack.

Svou kariéru v NCAA zakončil s 27 góly a 87 body v 80 zápasech během dvou sezon, což hovoří samo za sebe.

New Jersey si na konci sezóny 2022/23 vyzkoušelo, co Hughes dokáže na úrovni NHL, když dostal šanci. Do povědomí fanoušků se dostal okamžitě, a to díky úžasnému vítěznému gólu v prodloužení ve finále základní části proti Washingtonu. Devils mu pak také dali šanci ve třech zápasech play off ve druhém kole.

New Jersey navíc přišlo po sezoně o Ryana Gravese a Damona Seversona. Šanci tak dostane téměř jistě, a to i v podobě velkého počtu minut. Nicméně pokud bude k dispozici Dougie Hamilton, jeho šance na první přesilovku se blíží k nule. Bez ohledu na to by měl Hughes hrát opravdu dost a vzhledem k obrovskému množství talentovaných hráčů v New Jersey by měl získávat i body.

Smooth Luke Hughes#NJDevils fans he is just warming up! pic.twitter.com/oALtAvGwvO — Devils Joint (@DevilsJointYT) October 2, 2023

