Kdy se vrátí Kane? Nejrychlejší scénář padl, kyčel je proti

Na comeback Patricka Kanea do NHL si ještě počkáme. Ta nejvíce optimistická prognóza zněla, že po květnové operaci by mu mohly stačit na rehabilitaci a fyzickou přípravu čtyři měsíce. Už teď je ovšem jasné, že času bude potřeba víc. A to minimálně o měsíc.

Nestihne přípravný kemp.

Ani přátelské zápasy.

Naskočí až do rozehrané sezony.

To vše je po víkendu o brzy pětatřicetiletém Američanovi, co svého času platil za nejlepšího hokejistu planety, jasné. Díky zasvěcenému infu zámořského reportéra Darrena Dregera.

Kane chce v profesionální kariéře pokračovat a rozhodně neplánuje roční pauzu jako Jonathan Toews, jeho parťák ze zlaté éry u chicagských Blackhawks, nicméně stále zůstávají dvě otázky nezodpovězeny.

Kdy přesně se „Showtime“ objeví mezi mantinely v ostrém zápase?

A jaký bude mít na sobě dres?

V květnu se psalo o tom, že Kanea čeká maximálně půl roku bez hokeje. To znamená, že zasáhne do základní části nejpozději někdy koncem listopadu, začátkem prosince.

Horší je to s hledáním druhé odpovědi.

Nikdo neví, kde nakonec trojnásobný vítěz Stanley Cupu skončí. Proč? Spekuluje se totiž o všech možných adresách a indicií je pramálo.

Jednou je Kane spojovaný s Buffalem (kde se narodil a na jehož stadion chodíval sledovat Dominika Haška a další hvězdy Sabres), jindy zase s Hurikány z Caroliny.

Výstižně to popsal Mark Lazerus, když naťukal na sociální síť X tuto glosu: „S ohledem na všechny ty zaručené zprávy, co jsem za posledních pár dní viděl, podepíše Kane v listopadu s 31 kluby NHL.“

Jen pro upřesnění, na mapě kanadsko-americké soutěže najdeme už 32 špendlíků, neradno zapomínat na Krakeny ze Seattlu.

Ani Kaneův agent Pat Brisson mnoho nenaznačil, pouze v červenci uvedl, že vítěz Conn Smythe Trophy z roku 2013 s hledáním nového angažmá nepospíchá.

Kane má do hokeje chuť, a byť letos zažil statisticky nejslabší sezonu, v ročníku 2021/22 exceloval. Tehdy zvládl 92 bodů a věří, že s vyspravenou kyčlí bude svým starým já.

„Vím, že brzy oslavím pětatřicetiny, ale jako dědek se ještě necítím. Naopak, připadám si jako mlaďas. Pořád mám vášeň pro hru, vím, že stále mohu být elitním hokejistou a soustředím se jen a pouze na kariéru.“

Po spíše nepřesvědčivé štaci u newyorských Rangers má o motivaci navíc. Dokázat všem, co o něm pochybují, že pořád patří k nejlepším. Snad s tím začne už bez dalších odkladů.

