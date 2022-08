Kdy jindy než teď? Unikátní příležitost pro rakouského Crosbyho

Před dvěma lety se o něm mluvilo jako o výstavním talentu. Marco Rossi, rakouský rodák, okouzlil skauty. Nakonec skončil v Minnesotě, která si ho vybrala už z devátého místa. Obří překážku mu však v kariéře vystavil koronavir. Uplynulá sezona se ale povedla a dává mu velkou naději na NHL.

Tu si ostatně už stihl zahrát, a to v uplynulé sezoně, kdy se v sestavě Wild objevil dvakrát. Drtivou většinu sezóny však strávil na farmě, kde podával vskutku vynikající výkony. V 63 zápasech získal 54 bodů a ovládl produktivitu týmu.

Povedenou sezonu nutně potřeboval, tu předchozí totiž téměř celou vynechal. V celém ročníku 2020/21 odehrál jediný soutěžní zápas, a to za švýcarský Curych. Další čtyři utkání přidal v dresu rakouských juniorů.

„Cítím se připravený,“ hlásí ale teď. „Minulá sezona pro mě byla vážně dobrá, na farmě jsem hrál velké minuty. Hrál jsem za každé situace, což pro mě a můj vývoj bylo to nejlepší. Na další sezonu se cítím opravdu připravený.“

To v Minnesotě určitě rádi slyší. Budou ho totiž potřebovat. Odešel produktivní Kevin Fiala, útočné řady opustil také Nick Bjugstad s Nicem Deslauriersem. Rossi má tak opravdu výbornou pozici uspět. „Rossi se do kádru musí dostat,“ říká bez obalu i generální manažer Wild Bill Guerin.

Právě krok v podobě farmy se nakonec může ukázat jako velice důležitý. Mnoho mladých by totiž do NHL nejradši skočilo hned, avšak Rossi se se svou rolí smířil a jak sám řekl, ve svém vývoji udělal velký pokrok.

„Vždycky by nejradši hráli v NHL co nejdřív,“ ví dobře Brad Bombardir, ředitel hráčského rozvoje. „Hraní na farmě ale ještě nikoho nezabilo. Na tréninkovém kempu se musí prosadit, zahrát dobře. Pokud se mu to povede, půjde do ligy. Pokud ne, tak zase na farmu. Ale do ligy se jednou dostane.“

I přes to, že se v útoku otevřela okýnka a má v zádech super sezonu, Rossi ví, že nedostane nic zadarmo.

„Na tréninkovém kempu si místo musím získat. Nikdo mi ho nedá. Musím být sám sebou,“ zakončil.

