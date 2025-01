Kdo vyhrál obří trejd? Rantanenova výměna má jasného poraženého

Je to vždy ošemetné hledat bezprostředně po obchodu v NHL vítěze a oloupené. Mnohokrát tyto soudy nestárnou dobře, obzvlášť v případě spletitějších transakcích, navíc když zahrnují hráče v poslední sezoně smlouvy. Ale rezignovat na to? Jen to ne, tyhle debaty jsou pro všechny hokejové nadšence milovanou, vyhledávanou záležitostí. Zde tedy známky pro všechny tři kluby, co se podílely na čerstvém stěhování Mikko Rantanena, Martina Nečase či Taylora Halla.

Colorado Avalanche

Colorado mělo problém. Rantanen chtěl daleko víc peněz, než Avs chtěli/mohli nabídnout. Prý žádal 14 milionů, kontrakt na úrovni Leona Draisaitla. Klubová nabídka zase zněla podle zámořských zdrojů 11 „mega“.

A tak se rozhodl GM Chris MacFarland jednat, než mu Rantanen uteče jako volný hráč. Na tisíc promile měl na paměti i fakt, že brzy bude potřebovat balík pro Caleho Makara.

Co získal? Úsporu pod platovým stropem, Nečas s Jack Drury až do roku 2026 budou ukrajovat dohromady jen 8,25 milionu dolarů. Pro tento ročník to znamená oproti Rantanenovi „míč“ k dobru. A pro ten další klidně až cca. o šest (!).

Přivedl také solidní náhradu do první lany v Nečasovi. Bodově – a jistě, jen o tom to není – v této sezoně pouze o devět kousků slabším borci. Bruslením dokonce lepším, o dva roky mladším.

Sám funkcionář přiznal, že s zacelit díru po Rantanenovi budou muset pomoct i ostatní, ale že by byl „Neči“ brutální propad? Kdepak.

MacFarland navrch dostal také Druryho, čímž adresoval problém s nepřesvědčivou třetí lajnou. A k tomu má v kapse dva draftové výběry. Pro výměny či lepší zítřky Lavin.

Mohl z Rantanenova odchodu vytřískat víc? Jen těžko. Naopak, z vícero stran uslyšíte, že tímto manévrem protáhl dobu, kdy se Colorado bude moct počítat mezi aspiranty na Stanley Cup.

A že si se svízelnou situací poradil se ctí.

Hodnocení: Jedna mínus. Zač to záporné znaménko, že by za tři Nečasovy mínusy při premiéře?

Ne. Za rozbití, i když k němu vedly logické argumenty, dlouhé roky sehrávaného dua Rantanen, MacKinnon. To zkrátka bolí. A šokovalo oba členy tandemu. A být ten, kdo se při trejdu zřekne toho nejlepšího, minimálně statisticky, plejera? To je vždy jisté stigma.

Carolina Hurricanes

Carolina potřebovala další útočné eso. V druhém útoku měla citelnou díru, Nečas sám o sobě tu lajnu táhnout nemohl. A tak zkoušela přetáhnout Eliase Petterssona či J.T. Millera z Vanouveru.

Je veřejným tajemstvím, že jednu z rozhádaných stars Canucks obětují. Spíše Millera.

Místo toho nakonec generální manažer Eric Tulsky přišel s jiným řešením. A zabil dvě mouchy jednou ranou – přivedl dvě posily a zároveň ukončil složitý vztah kouče Hurikánů Roda Brind’Amoura s Nečasem.

V Rantanenovi získal velkou kapacitu. Šutéra s výbornými fyzickými parametry. Jedinou otázkou je, zda bude Rantanen excelovat i bez Nathana MacKinnona. Pomoct by měla souhra s krajany.

V Hallovi zase kdysi nejužitečnější personu NHL, byť už za zenitem. I tak, první dvě brázdy Canes teď vypadají lépe. O dost. Tulsky navíc nechal půlku Rantanenova platu Chicagu a nepřišel o první kolo draftu. Obojí jsou jednoznačně plusy.

Verdikt? Čistá jednička. I za fakt, že díky pomoci od Černých jestřábů má jediného stobodového machra v trejdu a o jednoho špičkového forvarda víc na soupisce a přitom si ubral jen 2,4 milionu dolarů pod stropem.

Hvězdička přibude, pokud Rantanena dovede rozumně podepsat. A že Tulsky umí kejkle, stačí dvě slova - deffered salary.

Chicago Blackhawks

Zatímco oběma předchozím klubům se podařilo vyřešit palčivý problém, a je to pro ně win-win, chicagský GM Kyle Davidson de facto jen splácel laskavost. Draze.

Loni mu Tulsky pomohl draftovat vysněného hokejistu (Jack Pridham) ve třetím kole, když si s ním prohodil volbu. Davidson teď vzal na Hawks půlku Rantanenovy stropové zátěže a navíc se nechal přesvědčit, že Hall je kvůli svému paktu (na šest milionů ročně) prakticky nevyměnitelný.

Že je přítěží a musí být při trejdech považován za takzvané zboží s negativní hodnotou. Zkrátka za někoho, ke komu musíte přibalit pytel puků, hokejky pro celý mančaft a pár sudů piva do kabiny, abyste se ho zbavili.

Údajně neměl mít Hall příznivý vliv na atmosféru v šatně Černých jestřábů. Ale pořád jde o momentálně 24bodového plejera, vítěze Hart Trophy z roku 2018... Za něj to chtělo něco získat, ne zaplatit.

Kromě ztráty Halla a převzetí poloviny Rantanenova paktu se Davidson podílel na šokující trojsměně také neznámým Švédem Nilsem Juntorpem.

Za to vše „pick“ ve třetí kole a posílení vztahů. Propadák. Tedy skoro, Chicago bere čtyřku s odřenýma ušima. A to jen díky tomu, že místa pod stropem má na rozdávání a tradiční organizaci to nepálí.

Ještě jeden důvod? Radost z toho, že NHL takovýhle „velký třesk“ zažila. Davidson ho umožnil. Díky!

