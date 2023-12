Kdo to vzal za Ovečkina? Borec, co vysedával v Chicagu na tribuně

Strmé pády i doteky hokejového nebe. Kariéra Dylana Stromea připomíná horskou dráhu. Kdysi se ho, ať z něj v roce 2015 udělala celkovou trojku vstupního draftu, zřekla Arizona. V Chicagu pak neskutečně ožil, po boku Patricka Kanea sbíral kvanta bodů. Jenže také se tam předloni ocitl na tribuně, když se uzdravili Kirby Dach a Jonathan Toews. Najednou pro něj nebylo místo. Zase se oklepal a řekl si o štaci ve Washingtonu. Teď je jeho nejlepším střelcem.

Strome loni v létě kývl na skromnou roční smlouvu.

Na 3,5 milionu dolarů.

Veděl, že má několik měsíců na to, aby Caps znamenitými výkony přesvědčil, že si zaslouží delší kontrakt a větší balík. Povedlo se, premiérovou sezonu v hlavním městě USA zakončil s 65 body. Byl to jeho osobák.

Nové rekordy si vytvořil také v počtu branek (23) a asistencí (42).

A podepsal pětiletý pakt na 25 MEGA.

Zatím si může GM Brian MacLellan k tomuto kroku blahopřát. Vždyť ve chvíli, kdy Alex Ovečkin 14 mačů čeká na gól, na sebe Strome, především báječný tvůrce hry, vzal roli střelce.

Naposledy rozsekl prodloužení s newyorskými Islanders a zapsal už třetí vítězný gól v právě probíhajícím ročníku. Na kontě má 13 tref. Ale spokojený není.

"Nehrál jsem dobře, byl jsem u dvou obdržených gólů," štvalo ho. Prostředního z hokejového bratrského tria svým přístupem imponuje washingtonskému kouči Spenceru Carberymu. "Chce být nejlepší, má silnou motivaci."

Ten dobře ví, že právě Stromeovi do značné míry vděčí za to, že se Capitals drží na postupové příčce do play-off. Mají v ruce druhou z divokých karet, co jsou k mání ve Východní konferenci.

Sen o návratu do vyřazovacích bojů tak žije.

."Pálí mu to, dal spoustu důležitých gólů, je pro nás ohromně důležitý," velebí Stromea hvězdný bek John Carlson. Fanoušci si zvykají na nové pořádky: branky nesází pomalé numero osm, ale čipera se sedmnáctkou.

Tolikrát nechtěný, opakovaně tápající, ale schopný velkých věcí.

Share on Google+