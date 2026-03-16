Kdo to vymyslel? Tkachukovi zpochybňují Prahu jako dějiště Světového poháru

27. března 8:50David Zlomek
Zatímco se většina hokejového světa nemůže dočkat návratu turnajů, kde proti sobě nastoupí ti úplně nejlepší, bratři Matthew a Brady Tkachukové mají k chystanému Světovému poháru 2028 zásadní výhrady. Ve svém podcastu Wingmen se tohle hvězdné duo otevřeně opřelo do plánu, podle kterého mají základní skupiny hostit Praha a Calgary, zatímco semifinále a finále se odehraje v edmontonském Rogers Place.
„Logisticky, jak tohle má proboha dávat smysl?“ spustil Matthew Tkachuk bez servítek a hned vysvětlil, co mu na evropském dějišti nesedí. „Počítá se s osmi týmy. Čtyři z nich poletí z USA nebo Kanady do Česka, což není zrovna blízko.“ I když uznal, že pro Prahu bude prestižní takovou akci hostit, jako hráč vidí v cestování přes oceán uprostřed turnaje jen zbytečnou komplikaci. „Pro Prahu bude skvělé to hostit a jako pro hráče to bude cool atmosféra, ale zdá se to jako hrozně moc cestování pro takový turnaj.“
Problémem je podle Tkachukových hlavně fakt, že týmy, které odehrají úvodní kola v Praze, by se v případě postupu do závěrečných bojů musely trmácet zpět do Alberty. Jako logičtější kompromis Matthew navrhl, aby se finálová část přesunula někam „na půl cesty“ na východní pobřeží Ameriky. „Kdybyste mi dali pistoli k hlavě a řekli, že jedna skupina musí být v zámoří a druhá v Evropě, tak jsou Praha a Calgary vážně dobré možnosti,“ připustil Matthew, ale hned přidal své „ale“. „Měli byste se ale asi potkat někde na okraji v USA pro finále. Třeba v New Yorku nebo Bostonu.“
Jako ideální destinaci pro vyvrcholení turnaje vypíchl Madison Square Garden, kterou označil za nejlepší arénu na světě a zdůraznil, že by hokej v USA měl dostat šanci ukázat, jak obrovský progres v posledních letech udělal.
Zatímco do Prahy si Matthew rýpl kvůli vzdálenosti, pro Calgary, kde dříve působil v dresu Flames, měl jen slova uznání. „Jsem za Calgary hrozně šťastný, protože si o tom městě myslím jen to nejlepší. Je to super místo a fanoušci jsou tam zapálení. Bude to tam hučet,“ rozplýval se nad kanadským dějištěm a vyzdvihl novou arénu Scotia Place. „Ten nový stadion bude neskutečný. Saddledome miluju, ale už byl čas. Je čas na novou arénu, aby město udrželo krok s dobou. Myslím, že to pro Calgary bude vážně dobré.“