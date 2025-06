Kdo se vysmál Noskovi? Fanda Pokémonů, co tančí griddy, kupuje karty a blokuje puky

Byl to moment, co našince nenechal zrovna ledově chladným. Vždyť plno českých fanoušků soucítilo s Tomášem Noskem, který smolně vyhodil puk, z následné přesilovky pak ukončil první finále Stanley Cupu edmontonský šutér Leon Draisaitl. Když se pak objevily fotografie a záběry, kterak se obětavý zadák Olejářů Jake Walman vysmál jednomu z Čechů ve službách floridských Panterů, s mučednickým výrazem mířícímu na trestnou lavici, kdekdo Noska politoval. A na Walmana si zanadával. Ale znáte vůbec toho zarostlého posměváčka?

Walman je tuze zajímavá persona.

Jako kluk hrával s Connorem McDavidem (internet obletěla i týmová fotografie z té doby, kde oba borci klečí vedle sebe), se kterým se letos na jaře sešel i na profesionální úrovni a hokejový superman zíral: "Věděl jsem, že je dobrý s pukem, ale překvapilo mě, že hraje víc do těla, než jsem si myslel."

Před Walmanovými kvalitami smeká i klíčový edmontonský bek Evan Bouchard, přičemž se shoduje s McDavidem.

"Jakeovi nechyb v repertoáru nic, umí všechno. Podpoří ofenzívu, dohraje souboj, skvěle rozehraje a opravdu dobře bruslí. Vzadu potřebujeme mít kluky, co dovedou založit útok pro Connora s Leonem a on to svede," vychvaluje devětadvacetiletého Kanaďana.

Ten přišel v březnu ze San Jose, rychle zapadl do Knoblauchova herního stylu i do kabiny a z ledu se nevytrácí ani během klíčové fáze sezony. Naopak, navzdory prakticky nulovým zkušenostem s play-off střádá body 1+6), padá do střel (47, nejvíc z týmu) i hituje (27) a mezi mantinely tráví takřka 20 minut za večer.

Jen snad kdyby ztrácel méně kotoučů, což je u něj tradiční bolístka.

GM Stan Bowman ho každopádně měl v hledáčku dlouho, ještě v době, kdy hrál Walman za Detroit.

Red Wings opustil loni za poněkud dramatických okolností, oficiálně byl, ještě spolu s draftovým výběrem, poslán ke Žralokům za budoucí vyrovnání kvůli trablům s platovým stropem. V zákulisí se ale mluvilo o tom, že za trejd mohl blíže nespecifikovaný přešlap mimo led.

Steve Yzerman, architekt přestavby Rudých křídel, žádnou velkou debatu tehdy nepřipustil. A novináři rychle pochopili, že z bývalého detroitského kapitána nic do titulků nevymámí.

Když Bowman před pár měsíci Walmana přivedl, měl jasno: "Pro náš kádr je velkým vylepšením. Jsem z té výměny nadšený." Usiloval o něj vehementně: "Mike Grier (generální manažer Sharks) mě musel mít dost. Hučel jsem do něj od podzimu."

Nakonec to vyšlo, v období přestupové uzávěrky. Dorazil Walman, kterého si příznivci NHL nejspíš hravě vybaví i kvůli nevšednímu tanečku s názvem griddy, kterým klidně oslaví gól.

Originální tanec, při kterém se pohupuje rukama, vymyslel hráč amerického fotbalu Allen Davis, Walman ho přenesl na hokejové stadiony. Není to jeho jediná výstřednost. Už jste slyšeli, že je vášnivým sběratelem Pokémonů?

Právě slabost pro kartičky s japonskými "monstry" stála na začátku historky, která den, možná dva před startem finále Stanley Cupu obletěla sportovní zpravodajské portály. Walman si při nákupu Pokémonů všiml v edmontonském obchodě dvou malých kluků, co vybírali hokejové karty.

Představil se jim a každému koupil box, tedy krabici s vícero balíčky. Jedno z nadšených dětí vytáhlo i solidní kousek s McDavidem! A jejich táta pěl na Walmana a jeho vstřícnost a bezprostřednost ódy. Ne, tenhle borec není jen zlosynem, co se vysmál nešťastníkovi v prodloužení.

Je pestrou figurou, kterých má NHL oproti minulosti poměrně málo.

A také platí za někoho, koho nejspíš budete v dresu Oilers nějaký ten pátek vídat. Přinejmenším ještě jednu sezonu, kdy mu bude platit pro klub z mrazivé, leč ropou nasáklé Alberty tuze přívětivý pakt se stropovou zátěží 3,3 milionu dolarů.

