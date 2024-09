Kdo se smiluje? Dvě bývalé hvězdy chtějí zpět do NHL, zájem zatím není

Roky platili v NHL za hvězdy ve svém oboru a týmy jim platily těžké miliony za to, aby právě u nich přispěli Phil Kessel a Kevin Shattenkirk svým hokejovým umem. Roky ale letí a o tyhle dva rázem není zájem. Oba by přitom ještě rádi hráli.

Přestože Phil Kessel v uplynulé sezoně vůbec nehrál, ještě není připraven pověsit brusle na hřebík.

Podle informací novináře Pierre LeBruna chce Kessel stále pokračovat v kariéře v NHL a je otevřený tomu, aby v některém týmu přijal menší roli.

„Několikrát jsme se o něm zmínili už loni. V nehrál, byť hodně chtěl. Stále je ochotný zkusit pomoci komukoliv,“ řekl LeBrun. „Je ochotný podepsat smlouvu na zkoušku, pokud to bude vyhovovat jemu i týmu. A jedna z věcí, na kterou jeho tábor upozornil celky, které se o něj zajímaly, je, že ironmanská série, kdy nastupuje nepřerušeně do zápasů, nebude problém. Je otevřený tomu, aby nehrál každý zápas, a to je podle mě dost zásadní odklon od minulosti.“

Kessel v únoru loňské sezony trénoval s Vancouverem, ale nakonec s týmem nepodepsal.

Obránce Kevin Shattenkirk je podle LeBruna v podobné situaci, i když v minulém ročníku alespoň nastupoval v NHL.

V dresu Bruins si vedl poměrně dobře, když v 64 zápasech nasbíral 24 bodů a měl průměr zhruba šestnácti minut na zápas. „Dovedu si představit, že Shattenkirk v příštích několika týdnech někde levně podepíše,“ dodal LeBrun a naznačil, že by zkušený obránce mohl zůstat nepodepsaný při začátku ročníku, ale v případě zranění by mohl rychle někde podepsat kontrakt.

Shattenkirkovi hraje do karet, že jeden z jeho konkurentů na trhu je ze hry. Tony DeAngelo totiž před pár dny podepsal v ruském Petrohradu.

