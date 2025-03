Kdo potřebuje McDavida? Draisaitl najíždí do MVP módu

Edmonton Oilers tápou a jejich sezona se může rychle změnit v noční můru. Posledních několik týdnů připomíná spíš volný pád než boj o play-off. Jediný, kdo se drží na vrcholu, je Leon Draisaitl. A právě on v pátek znovu ukázal, proč se o něm mluví jako o jednom z nejlepších hráčů světa.

Dvě branky, z toho rozhodující v prodloužení – to byl jeho podpis pod výhrou 2:1 nad New York Islanders. Překonal hranici 100 bodů a je jen krůček od další padesátigólové sezony. V lize mu momentálně stačí jen Nathan MacKinnon. A Edmonton? Ten si může gratulovat, že ho má. Bez něj by byl nejspíš dávno mimo hru.

„Každou sezonu to vidíme znovu. Jakmile se blíží jaro, Leon přepne na jiný level,“ vysekl mu poklonu obránce Darnell Nurse.

Týmová statistika je ale neúprosná – Oilers vyhráli jen šest z posledních šestnácti zápasů. A kdyby se počítaly jen výkony McDavida, Hymanova gólová produkce nebo nepřesvědčivé výkony brankářů, bilance by byla ještě horší. Právě proto se začíná mluvit o Draisaitlovi nejen jako o kandidátovi na Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče, ale i na Selke Trophy pro nejlepšího defenzivního útočníka.

„Nejde jen o góly. On je skvělý i bez puku, dokáže získat kotouč, číst hru, předvídat soupeře. Tohle nemá jen tak někdo,“ dodal Ryan Nugent-Hopkins.

Co je ale pro Oilers děsivé? Že Draisaitl zvládá tohle všechno prakticky sám. Jeho spoluhráči tápou, v ofenzivě chybí větší podpora, sestava se neustále přeskupuje v zoufalé snaze najít ideální složení. A přestože trenér Knoblauch mění křídla kolem Draisaitla jak na běžícím pásu, on stále boduje, ať už má po boku kohokoliv.

„Samozřejmě, že to vnímám. Každý rok je jiný, někdy se daří víc, jindy méně. Letos to zatím jde dobře, tak na tom chci dál pracovat,“ řekl Draisaitl.

Tlak na Oilers roste. Vypadnout z boje o play-off by byl pro klub naprostý propadák. Pokud si chtějí udržet šanci na úspěch, musí přestat spoléhat jen na svého německého tahouna. Jinak se sezona změní v další promarněnou příležitost.

„Individuální statistiky jsou fajn, ale vítězství jsou mnohem důležitější,“ uzavřel Draisaitl. Otázkou ale zůstává: Přidají se k němu i ostatní, nebo bude Edmonton dál jen jeho one-man show?

