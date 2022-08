Kdo nakonec uloví Subbana? Majitel King Clancy Trophy je stále bez práce

Bez smlouvy pro následující ročník je stále jedna z nejvýraznějších postav uplynulých ročníků NHL. P.K. Subban odehrál v nejslavnější lize světa 13 sezon, v dresu kterého celku by mohl přidat tu s pořadovým číslem 14?

Rodák z Toronta má s NHL obrovské zkušenosti, dokonce v roce 2013 ovládl jako první obránce tmavé pleti hlasování o Norris Trophy, která se uděluje nejlepšímu zadákovi sezony. Několikrát se dostal do All-Star týmu, zahrál si i na All-Star Game a nejnovějším přírůstkem do sbírky je King Clancy Trophy.

Na ledě se však jeho hra pomalu propadá, jeho výkonnost určitě neodpovídala 9 milionům dolarů, které Subban bral od ročníku 2014/2015, kdy tučnou smlouvu na osm let podepsal s Canadiens.

Z Montrealu odešel v roce 2016, kdy přišla výměna s Nashvillem, opačnou stranou putoval Shea Weber. O tři roky později následovalo další stěhování. Devils za něj dali v trejdu balík, kdy k Predátorům poslali Santiniho, Daviese a dvě volby ve druhém kole.

Už v průběhu uplynulé sezony se šuškalo, že by mohla přijít výměna. Bylo totiž jisté, že po vypršení smlouvy jej Devils neprodlouží. Výměna se nakonec nekonala a po třech sezónách odehraných za Ďábly přišlo veliké loučení.

Kde však Subban zakotví nyní?

Důležitou roli bude hrát i finanční ohodnocení. Kanaďan se bude muset nejspíše uskromnit, jelikož 9 milionů mu s aktuální formou nikdo nedá. Nový kontrakt by se mohl pohybovat v rozmezí 2-3 milionů dolarů. Kde to však bude je nyní nejasné.

V kuloárech se spekuluje, že by mohl oblékat dres Buffala, kde by se mohl setkat se svým bratrem Malcomem. Sabres mají pod stropem hodně prostoru, téměř 20 milionů dolarů, takže Subban by se jim do kádru vešel s přehledem. Buffalo má na soupisce mladé pušky Powera s Dahlinem, pro které by P.K. mohl být skvělým mentorem.

Další možností může být Nashville, kde již tři roky působil. Predators mají pod stropem 4 miliony volné a nejspíše by se jim vešel i do sestavy. Zavzpomíná „Subbanator“ na dobré roky v Tennessee?

Zámořští novináři také spojují Subbana s Edmontonem, který by měl znovu útočit na play off. Problém je však s platovým stropem, kde Olejáři místo nemají, naopak už jsou 6 milionů nad ním. Pokud by celek z Alberty o kanadského obránce skutečně stál, musel by uvolnit místo prostřednictvím výměny s jiným celkem.

Pokud by to nevyšlo v NHL, možná by se uchytil v kanadské televizi ESPN, kde už v průběhu play off několikrát navštívil zápasové studio a zastával zde roli experta.

Share on Google+