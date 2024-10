Kdo je lepší? Panarin vévodí NHL, Šesťorkin obhájil své NE na 88 milionů

Když Igor Šesťorkin zkraje týdne čaroval proti Detroitu, kouč Red Wings Derek Lalonde uznale prohodil: "Chápu, proč odmítl smlouvu na 88 milionu dolarů. " Mezi třemi tyčemi exceloval, vytáhl několik skvostných zákroků, lapil 31 z 32 střel. V noci na pátek pak Lalonde i Šesťorkin ze střídaček sledovali, jak září snad ještě jasněji Artěmij Panarin.

Panarin se blýskl osmým hattrickem kariéry, navíc zapsal i asistenci!

Potřiadvacáté v životě zaznamenal v NHL kvartet bodů. V této sezoně se zlepšil už na bilanci 5+6 a vede společně s Jevgenijem Malkinem tabulku produktivity zámořské profiligy.

Kde se zastaví? Kdo ví, ročník 2023/24 zakončil se ziskem 120 bodů.

Je superhvězdou a (nejen) Detroit to pocítil na vlastní kůži. "Tahle noc byla naše," jásal Panarin s tím, že mančaftu všechno velmi dobře klapalo. Nechtěl to ale zveličovat: "Byl jen jeden zápas."

Když se dozvěděl, že je prvním hráčem od roku 2019, který odstartoval základní část čtyřmi duely v řadě s alespoň dvěma body, prohodil: "Páni, o tom jsem neměl tušení. Ale je to paráda. Pokusím se tu sérii natáhnout, jak to jen půjde."

Navázal na Connora McDavida.

V rámci klubové historie je pak průkopníkem, nikdo před ním v dresu Blueshirts nenačal sezonu takhle impozantně. S narážkou na Lalondeho lze konstatovat, že člověk chápe, proč Panarin bere přes 11 milionů dolarů ročně.

Šesťorkin chce být placen ještě lépe.

Právem?

Těžko srovnávat plejery na různých postech, nicméně je jasné, že se tu bavíme o opravdových esech NHL. Oba krajané už byli mezi finalisty na zisk Hartovy trofeje!

Jak je tedy rozsoudit?

Jeden podstatný faktor tu je. Šesťorkin na rozdíl od Panarina nečelil opakovaným vlnám kritiky za výkony ve vyřazovacích bojích. Naopak, v play-off opakovaně vyniká a má tam dechberoucí kariérní úspěšnost 92,8 procenta.

Z brankářů, co toho odchytali v bitvách o stříbrný pohár stejně nebo víc, se pyšní lepší jen Američané Tim Thomas (93,3) a Craig Anderson (92,9).

Ve chvílích, kdy jde o nejvíc, se ruský fantom mění v zeď, kterou tolik připomínal před dvěma lety při suverénní jízdě za Vezinovou trofejí.

To Panarin má co napravovat, vyloženě odstrašivě působí ročník 2022/23 a pouhé dvě asistence za sedmizápasovou sérii s jedním z největších rivalů - New Jersey.

Teď na jaře zůstal výrazně pod bodem na utkání, což je zkrátka na něj málo.

Je jistě fantastické, že vletěl do prvního měsíce sezony impozantně. Klobouk dolů, všechny palcové titulky si naprosto zaslouží.

Fanoušci Blueshirts by ovšem bezesporu byli radši, kdyby takhle válel, až bude v sázce Stanley Cup. Aby v ten moment vytáhl svůj nejlepší hokej. "A Game". Jako Šesťorkin.

Do té doby se klidně mohou výkonnostně přebíjet, k potěše Manhattanu.

