Kdo hodil ten párek? Kesselův dárce čelí trestu

Když hrála Arizona ve Vancouveru, přiletěl na led párek v rohlíku. Ano, čtete správně. Jeden z fanoušků domácích Kosatek se totiž rozhodl, že „poctí“ útočníka Arizony jeho oblíbenou pochutinou. Po viníkovi však organizace začala pátrat.

Na sociální platformě TikTok se objevilo minutu dlouhé video, které už autor smazal. Jak se ale říká, internet je věčný. Někdo si ono video stihnul uložit a nyní je na Twitteru.

„Phile, hej! Zasloužil by sis hot dog!“ řve fanoušek, jenž sedí kousek za střídačkou. „Jeden ti přinesu. Vypadáš hladově!“

Následuje záběr na to, jak se posilní pivem, u stánku koupí hot dog, a nakonec jej hodí na led, což náležitě oslaví.

Jen pro kontext, Phil Kessel je s hot dogy spojován už delší dobu. Může za to nejen jeho poněkud větší postava, ale také slova ze sloupku, který byl publikován v torontských novinách poté, co byl Kessel v roce 2015 vyměněn do Pittsburghu.

„Prodavač párků v Torontu právě ztratil nejvěrnějšího zákazníka. Skoro každé odpoledne v půl třetí, často s kšiltovkou na hlavě, se Phil Kessel vykutálel ze svého bytu, aby si dopřál svou každodenní svačinu,“ napsal tehdy Steve Simmons.

Smát se ale nakonec mohl Kessel, jelikož po svém přestupu slavil hned dva Stanley Cupy. Po tom druhém si do trofeje naskládal párky v rohlíku, aby ještě víc popíchnul svoje pochybovače.

A co bude dál? Mluvčí Canucks uvedl, že klub je v procesu identifikování fanouška a že další kroky budou následovat. „Bylo to naprosto neuctivé, toto v naší aréně nemá místo,“ zakončil.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+