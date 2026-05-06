Kde je Makar? Colorado bez své největší hvězdy krvácí, trenér odráží kritiku

24. května 14:00

David Zlomek

Finále Západní konference zatím ovládá příběh hráče, který v sérii neodehrál ještě ani jediné střídání. Colorado Avalanche prohrávají s Vegas Golden Knights 0:2 na zápasy a hokejový svět s napětím sleduje každý pohyb Calea Makara na ranních rozbrusleních. Každé jeho tempo a každá střela jsou analyzovány do nejmenšího detailu. Jeho absence je znatelná a experti se shodují: kdyby byl Makar na ledě, Laviny by manko 0:2 rozhodně neměly.

Situace kolem zranění elitního beka navíc vyvolala mediální bouři.

Trenér Jared Bednar musel před odletem k dalšímu zápasu mírnit vášně a obhajovat své páteční vyjádření, které si mnozí vyložili tak, že hodil svého klíčového obránce přes palubu tvrzením, že rozhodnutí hrát je čistě na něm.

„Cale řeší zranění. Je to jediný člověk, který ví, kdy bude dostatečně v pořádku, aby mohl hrát. Proto je to jeho rozhodnutí. Nikdo nedokáže vlézt do jeho těla a cítit to, co cítí on. Až ucítí, že zvládne dělat vše, co na ledě potřebuje, rozhodne se nastoupit,“ zdůraznil Bednar s tím, že se očekává, že do série ještě zasáhne.

Zatímco v úvodu série se klub snažil situaci neuspěchat a dát Makarovi čas na léčení ramene, nyní je tlak obrovský a třetí zápas se jeví jako zlomový.

Makar by mohl být rozdílovým faktorem i v případě, že by naskakoval jen na přesilovky. Ta coloradská totiž v závěru druhého duelu působila naprosto bezzubě a tým zahodil šanci zápas rozhodnout..

