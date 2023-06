Každý svého štěstí strůjcem? Dubois má namířeno do Los Angeles!

Hrát ve slunné Kalifornii? To je jednoduše sen. Máte to kousek na pláž, prakticky celoročně nosíte tričko a kraťasy, nabízí se vám pestrá paleta zábavných aktivit. To vše teď nejspíš čeká na Pierra-Luca Duboise. Díky jeho svéhlavosti. Blízko je totiž výměna do Los Angeles, Kings ladí s Winnipegem už jen detaily.

Tryskáči tohle léto rozmetají svůj kádr.

Ne že by po tom GM Kevin Cheveldayoff toužil, leč nemá na vybranou. V nehostinné Manitobě nechtějí pokračovat ty největší hvězdy: Connor Helleybuck, Mark Scheifele, Blake Wheeler a právě Dubois.

Ten si kdysi vydupal přestup z Columbusu, ale ani po odchodu z kabiny Modrokabátníků (rok 2021, stěhoval se za Patrika Laineho) štěstí nenašel.

Ve Winnipegu se mu herně dařilo, ale u Jets byl jinak nespokojený a opět si řekl o trejd. Tentokrát je už jednou bruslí v destinaci, kterou mu bude napříč NHL nejspíš leckdo závidět.

Zámořský novinář Mike McIntyre informuje, že by výměna měla zahrnovat Gabriela Vilardiho, jednoho z velkých oblíbenců fanoušků LA, a Alexe Iafalla.

Píše také, že Dubois, od 1. července omezeně volný hráč, bude Krále žádat o smlouvu s platem kolem devíti milionů dolarů ročně.

Pětadvacetiletý forvard, co hrává centra, případně operuje na levém křídle, si v této sezoně vytvořil osobní maxima v počtu gólů, asistencí a bodů na zápas. Zastavil se na 63 (27+36) bodech v 73 zápasech.

Vilardimu to letos také šlo, dal 23 gólů, což je jeho nový „osobák“. Iafallo zapsal 36 bodů.

Obchod mezi kluby je na spadnutí, už se má pracovat jen na detailech.

Dubois tak může díky své smělosti skončit v Hollywoodu, na adrese, na kterou se stojí fronta. Kings mu navíc nadělí pořádný balík a na dlouhé roky (krátký kontrakt nedává smysl, příští léto by z Duboise, trojky draftu z roku 2016, byl už UFA).

A znáte to, příklady táhnou. Trend, kdy mladí hokejisté stále rázněji ovlivňují svou budoucnost, jedině zesílí.

