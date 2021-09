Každá éra jednou končí, ví Letang, ale dře dál. Jeho motivace? Prsten číslo 4

Chcete tři dokonalé příklady klubové věrnosti? Vybavte si kabinu pittsburských Penguins a máte splněno. Sidney Crosby, Jevgenij Malkin a Kris Letang spolu hrají spoustu let a nikdy v NHL neoblékali jiný dres. Odměnou jim byly tři Stanley Cupy, stali se páteří veleúspěšného kádru a zásadně se podíleli na 15 postupech do play-off za sebou. Přičinili se tak o neúspěšnější období v dějinách Tučňáků. Letang je na to náležitě hrdý. A ještě by tuhle éru rád vyšperkoval.

Za čím se Letang ve čtyřiatřiceti žene?

"Za čtvrtým pohárem," povídá lakonicky pro Pittsburgh Post-Gazette. Získaným s Pittsburghem, sluší se dodat pro úplnost. Ač vstupuje do poslední sezony svého současného kontraktu, budoucnost si jinde než ve Steel City představit neumí.

Kabina Pens, to je jeho domov.

Mezi její pravidelné osazenstvo patří od podzimu 2007, dnes o něm můžete klidně mluvit jako o inventáři. Montrealský rodák odehrál za Tučňáky téměř 900 mačů (dalších 142 v play-off), což ho v klubových dějinách řadí na čtvrté místo.

Před ním už jsou jen absolutní ikony - Crosby, Malkin a Mario Lemieux. "Se Sidem a Genem jsme v Pittsburghu vybudovali cosi výjimečného. Jsme jako tři bratři. Rád bych tu pokračoval," míní Letang.

Zároveň ví, že ve finále je NHL především byznys. "Každá éra jednou končí. I ta naše dospěje ke svému závěru, ale těžko říct, kdy se tak stane."

Jedno má Letang sám pro sebe vyjasněné. Cesta žoldáka, co půjde za lepšími penězi, nebo posílí největšího favorita na zisk Stanley Cupu, není nic pro něj.

O čtvrtý pohár se chce pobít po boku těch, s nimiž prožil celou profesionální kariéru. "A myslím si, že máme vše potřebné k tomu, abychom uspěli. Ať už se podívám na hráčský kádr, nebo na trenérský kolektiv."

Na modré čáře byl Letang letos opravdu znát, hrával přes 24 minut za večer, nejvíc z celého týmu. Navrch nastřádal 45 bodů, díky čemuž kraloval mezi zadáky. Produktivnější byli jen Crosby a Jake Guentzel.

Na statistiky se ale nesoustředí. Ani ho nepálí, že nikdy nevyhrál Norrisovu trofej (sedmkrát skončil v TOP10). "Individuální úspěchy mě nezajímají. Lidé si pamatují jen šampiony," tvrdí.

Na něj, elegantního beka, co umí na ledě dominovat, se bude vzpomínat dlouho. Snad jen Paul Coffey byl ve Steel City výraznější. Ostatně Letang za špičkové výkony dostává královsky zaplaceno.

Na kolik peněz jeho služby vyjdou? Z platového stropu ukrojí Penguins 7,25 milionu dolarů, stejná suma mu přiteče na konto.

Pokud bude ochotný slevit (jednání nechává na agentovi), místo v sestavě se pro něj najde i po příštím létě. Po létě, jež by si šestinásobný účastník All-Star Game rád zpestřil tradičním dnem s hokejovým grálem.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+