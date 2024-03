Kauza Pettersson: Švéd skoro v Carolině, ve hře i Nečas. Teď to vypadá na podpis ve Vancouveru

Situace Eliase Petterssona ve Vancouveru se dramatizuje. Sice nenápadně, ale přeci jen. Mladý Švéd hraje v posledním ročníku své smlouvy a avizoval, že s podpisem bude čekat. Vancouver proto jednal o výměně a hovořil s Carolinou. Nyní se ale vše otočilo a vypadá to, že hvězda Canucks přeci jen podepíše.

Byl to Frank Seravalli z Daily Faceoff, kdo ve středu večer jako první informoval, že Canucks dosáhli významného pokroku v prodloužení smlouvy s Eliasem Petterssonem.

Ještě předtím však Canucks jednali o švédském útočníkovi s Carolinou Hurricanes. S touto informací naopak přišel Elliotte Friedman ze Sportsnet.

„Podle několika zdrojů vedly Vancouver Canucks a Carolina Hurricanes jednání o Eliasi Petterssonovi, která pokročila do fáze, kdy Canucks i hráč museli učinit vážné rozhodnutí o tom, kam se jejich vztah bude ubírat,“ napsal.

Bez debat by šlo o jednu z největších výměn poslední doby. Ve hře by byly nejen draftové výběry, ale také hráči. David Pagnotta dodal, že součástí balíčku mohl být Jesperi Kotkaniemi nebo Martin Nečas.

Canucks se však nakonec rozhodli pro další pokus o prodloužení Petterssona a ten, tváří v tvář možnosti, že by ho Vancouver mohl přestěhovat, umožnil agentům Patovi Brissonovi a JP Barrymu obnovit jednání. Předtím talentovaný útočník naznačoval, že raději počká do konce sezony.

Stejně jako se dala očekávat velká protihodnota, bude se čekat i obří smlouva. Není se čemu divit, Pettersson je hvězdou týmu a je mu stále teprve pětadvacet let. V této sezoně nasbíral v 61 odehraných zápasech 29 gólů a 46 asistencí, tedy dohromady 75 bodů.

„Je důležité poznamenat, že hráč takového kalibru má na výběr. Délka smlouvy se může pohybovat od tří do osmi let. Co se týče průměrného ročního platu, předpokládám, že by se mohl dostat jen o něco málo nad Williama Nylandera z Toronta na 11,5 milionu dolarů, ale opět, zatím probíhají diskuse. Pak to stejně bude o hráči a on se rozhodne, která varianta je pro jeho budoucnost nejvhodnější,“ dodal Darren Dreger.

