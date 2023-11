Kauza Kyle Beach znovu ožívá. Nejmenovaný hráč žaluje Chicago

Už to vypadalo, že kauza „Kyle Beach“ o sexuálním zneužívání uvnitř týmu Chicaga na začátku minulé dekády je zapomenuta. Není tomu tak. O víkendu totiž jeden nejmenovaný hráč z tehdejšího kádru podal na Blackhawks žalobu.

Bývalý člen rozšířeného týmu Blackhawks z roku 2010 podal na klub žalobu za nedbalost, v níž tvrdí, že ho jeho bývalý video trenér Brad Aldrich obtěžoval, vyhrožoval mu a napadl ho. A klub pak jeho stížnost ututlal kvůli tomu, že tým usiloval o Stanley Cup. První s informací přišel list Chicago Tribune.

Hráč je v žalobě uveden jako "John Doe" a byl spoluhráčem Kylea Beache. Oba byli členy týmu "Black Aces". To byli hráči z farmářského týmu Rockford IceHogs, kteří s týmem trénovali během jeho tažení za Stanley Cupem pro případ, že by se někdo zranil.

Hráčův právník podal ve čtvrtek žalobu u okresního soudu v Cook County a podle listu Tribune označili tým za jediného žalovaného.

"Chicago Blackhawks bere obvinění z pochybení na pracovišti a reakci organizace velmi vážně, a proto jsme před více než dvěma lety zadali rozsáhlé nezávislé vyšetřování znepokojivých událostí, ke kterým došlo v roce 2010," uvedla organizace v prohlášení pro Sportsnet.

To pokračovalo následovně: "V důsledku toho, co se stalo, jsme se změnili a zavedli řadu pozitivních zlepšení v celé naší organizaci, abychom zajistili bezpečnost a pohodu našich hráčů a zaměstnanců. To zahrnuje kompletní přestavbu managementu s pracovníky, kteří vyznávají naše hodnoty a přinášejí správné odborné znalosti v kritických oblastech dodržování předpisů a lidských zdrojů, rozsáhlý program duševního zdraví a nové mechanismy hlášení a školení pro všechny zaměstnance."

Bude rozhodně zajímavé sledovat, jak se celá kauza vyvine dál. Co se prvního případu týče, Blackhawks dosáhli s Beachem vyrovnání. Aldrich vyšetřovatelům pro týmovou zprávu řekl, že jeho setkání s hráčem bylo dobrovolné.

Bývalý generální manažer klubu Stan Bowman a bývalý trenér Joel Quenneville v důsledku vyšetřování odstoupili ze svých funkcí.

