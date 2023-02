Kaut se dočkal! Po debutu s Crosbyho číslem vyprávěl i o „opilém“ Hertlovi

Trejd z Colorada do San Jose měl brát jako hozené lano. Vyšplhej po něm a prosaď se v NHL! Tak rychlé to ale nebylo. Martin Kaut začal působení v Kalifornii na farmě a téměř měsíc musel čekat, než zasáhne do NHL. Dočkal se až včera proti Seattlu.

Na farmě mu to přitom šlo. V dresu Barracudy se uvedl čtyřmi body v prvních třech zápasech, na ledě byl vidět a hýřil aktivitou, což dokazuje i vysoký počet střel.

Do sestavy San Jose Sharks se ale ne a ne dostat. A tak musela přijít pomoc od vyšší moci. Do utkání proti Kraken nemohl kvůli zranění nastoupit Timo Meier ani Tomáš Hertl. Uvolněné místo si pro sebe sebral právě Kaut, díky čemuž zapsal debut v dresu Sharks.

Na záda si vzal číslo 87, které bude již navždy spjato se Sidneyem Crosbym. Žádný bod sice nezapsal, nicméně výhra s čistým kontem a časem na ledě přes čtrnáct minut byl asi spokojený.

„V našem obranném pásmu dokážu hrát lépe, nicméně tam dnes puk tak často nebyl. Snažil jsem se snažil hrát fyzický a rychlý hokej,“ uvedl po utkání Kaut. „Snad jsem odvedl dobrou práci.“

Minimálně dle trenéra Quinna ano. „Jeho výkon se mi opravdu zamlouval,“ komentoval jeho výkon. „Je to urostlý kluk, který dobře bruslí a je velmi zodpovědný. Nebyla to pro něho snadná situace. Přiletěl včera pozdě večer a dnes ho hned čekal zápas. Ale opravdu se mi líbilo, co jsem z jeho strany viděl.“

Jak Quinn trefně poznamenal, přesun byl opravdu rychlý. „V sedm večer jsem odletěl z Vancouveru, tak o půlnoci jsem byl doma. Na zápas jsem se nesmírně těšil,“ popisoval Kaut.

Ten také poprvé promluvil o tom, jak se vlastně celá výměna seběhla. „Během těch pěti let jsem o výměnu požádal snad pětkrát,“ prozradil. „Abych pravdu řekl, první, kdo mi trejd oznámil, byl Tomáš Hertl.“

Celou situaci ještě dovysvětlil: „Bylo to celkem vtipné. Když mi zavolal generální manažer Colorada, já už jsem vše věděl. Prvně jsem si myslel, že je Tomáš opilý a jen blábolí. Ale za patnáct minut mi opravdu volali z Colorada, že je hotovo.“

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+