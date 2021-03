Karty se promíchaly hlavně v silné Centrální divizi. Které týmy navzdory předpokladům překvapují?

Zkrácená základní část je zhruba v polovině. Nepoměr odehraných zápasů jednotlivých týmů je sice znatelný, nicméně dosavadní počínání mužstev se už rozhodně dá porovnávat s předsezonními prognózami. Které tři týmy zatím mile překvapují hokejovou veřejnost?

Florida Panthers

Florida před sezonou rozhodně nepatřila mezi outsidery NHL, ovšem v poměrně náročné divizi se od ní play-off příliš nečekalo. V minulé sezoně vypadla v kvalifikačním kole, když podlehla pozdějšímu finalistovi konference poměrem 1:3 na zápasy. Nestačila na newyorské Ostrovany.

Svěřenci zkušeného stratéga Joela Quennevilla museli po dvou úvodních zápasech vynechat hned celý další týden, na jejich následujících výkonech to ale vůbec nebylo znát. Panthers poprvé nebodovali až ve svém devátém zápase doma s Detroitem. V uplynulých týdnech sice už tak dominantní nejsou, ale pořád se drží na skvělém třetím místě své divize. V šestadvaceti duelech získali 38 bodů a momentálně patří mezi nejlepší týmy celé NHL.

Už v minulé sezoně si držel šestadvacetiletý brankář Chris Driedger výborná čísla. Letos se dělí o zhruba podobnou porci minut s podstatně zkušenějším Sergejem Bobrovským. Ruského brankáře zatím ve statistikách předčívá. Možná už na konci této sezony bude Driedger novou týmovou jedničkou.

Ofenzíva Floridy i letos stojí na Jonathanu Huberdeauovi a Aleksanderu Barkovovi. Oba jsou v ideálním hokejovém věku, přičemž znatelně klepou na elitní desítku kanadského bodování. Huberdeau v ní dokonce už pobývá. Stabilními pilíři zadních řad jsou Aaron Ekblad s Keithem Yandlem. Zdá se, že ve Floridě si letos vše sedlo a týmová chemie jí funguje na jedničku. Panteři určitě mohou být černým koněm tohoto ročníku, počítat se s nimi zkrátka musí.

Chicago Blackhawks

Chicago sice už v minulé sezoně postoupilo mezi nejlepších šestnáct týmů NHL, ale po předsezónním odchodu Coreyho Crawforda nebo Brandona Saada se s ním zas tolik nepočítalo. Navíc od počátku soutěže je oslabeno o dlouhodobě zraněné útočníky Jonathana Toewse, Alexandera Nylandera a Kirbyho Dacha. Jedná se tedy o citelné ztráty. Marodka Blackhawks je stále velmi početná. Před pár dny se navíc rozloučil se svou úspěšnou kariérou obránce Brent Seabrook, jenž taktéž laboroval se zraněním.

Jestřábi se ale semkli a ve značně omlazené sestavě si vedou dobře. V prvních devíti zápasech sice sedmkrát padli, ale poté se dostali na vítěznou vlnu, při které zvládali vyrovnané zápasy. Suma sumárum, po osmadvaceti odehraných bitvách jsou na čtvrté příčce Centrální divize s 33 získanými body. Jejich náskok na pátý Columbus je už sedmibodový, takže kouč Jeremy Colliton může reálně snít a přemýšlet o případném nečekaném postupu do vyřazovací části.

Velký otazník visel nad brankáři. Dlouholetá jednička odešla do New Jersey a hned poté ukončila kariéru. Ani jeden z trojice mužů v masce nikdy předtím neplnil pozici brankářské jedničky v NHL. Fin Kevin Lankinen ale chytil šanci za pačesy. Až letos si odbyl premiéru v kanadsko-americké soutěži a zatím si vede výborně. Chicago nasměroval k deseti výhrám z osmnácti odchytaných zápasů, zároveň si drží necelou 92% úspěšnost zákroků.

Ofenzíva stojí na nestárnoucím Patricku Kaneovi, jenž si v osmadvaceti zápasech zapsal 40 kanadských bodů. Sekunduje mu dobře hrající Alex DeBrincat, který má více než bod na zápas a je s patnácti góly na kontě nejlepším střelcem mužstva. Třetím nejproduktivnějším hráčem Blackhawks je objev loňské sezony – Dominik Kubalík. Defenzíva Jestřábů stojí na Duncanu Keithovi. Zkušený obránce je stále nejčastěji nasazovaným hráčem týmu. Spoluhráči se mohou spolehnout i na Connora Murphyho, který má hned po Keithovi druhý nejvyšší ice time. Jeho přínos mužstvu je také velmi důležitý.

Los Angeles Kings

Že Los Angeles v popředí tabulky Západní divize nevidíte a jste překvapení, proč ho vlastně uvádíme? Odpověď je snadná. Tým ze západního pobřeží Spojených států nepostoupil do play-off dvě sezony po sobě. Úpadek po vyhraných Stanley Cupech z let 2012 a 2014 zákonitě přijít musel, avšak letos se zdá, že by svěřenci kouče Todda McLellana mohli proniknout do play-off, přestože prognózy mluvily jinak. Kings dávají i mnoho branek, v průměru přes tři na zápas. Jejich ztráta na Vegas, St. Louis, Minnesotu nebo Colorado rozhodně velká není.

Králové v této sezoně prohráli už pětkrát v řadě, avšak připsali si i šest vítězných zápasů za sebou. Jejich bodový přísun se pohybuje na vlnách. Přestože v minulých dnech a týdnech častěji prohrávali, vždy se jednalo o vyrovnané zápasy, ve kterých byl rozdíl mezi soupeři často jednobrankový.

Už jsme zmínili slušnou produktivitu Los Angeles. Na ní má největší podíl velezkušený Slovinec a kapitán v jedné osobě Anže Kopitar, který letos jako první z týmu překonal hranici třiceti získaných kanadských bodů. Pravidelně se prosazují i Adrian Kempe a Dustin Brown. Je třeba zmínit i obránce Drewa Doughtyho. Jednatřicetiletý bek je stále stěžejním hráčem týmu. Na ledě tráví okolo šestadvaceti minut na zápas a zároveň je druhým nejproduktivnějším hráčem týmu. Je klíčovým mužem do přesilovek i oslabení a zároveň skvělým mentorem pro mladší spoluhráče.

Vrásky na čele fanouškům Kings dělají absence gólmanů Jonathana Quicka a Cala Petersena. Oba chyběli ve čtvrtečním vítězném zápase na ledě Anaheimu. Lepší čísla z nich zatím hlásí Petersen, ale Quick ještě určitě ukáže, že nepatří do starého železa. Šanci dostal i Troy Grosenick, který se pokusí zabojovat o daleko častější nasazování do brankoviště.

