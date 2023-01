Karlsson vyrovnal klubový rekord. Nejlepší bek v lize, pěje na něj odvážně chválu trenér Quinn

Erik Karlsson pokračuje ve své nadmíru vysoké produktivitě. Během silvestrovského programu se mu povedlo zaznamenat asistenci při brance Alexandra Barabanova, díky čemuž vyrovnal rekord v nejdelší bodové sérii v historii organizace Sharks. San Jose však příliš důvodů k radosti nemělo, s Dallasem totiž prohrálo 2:5 a připsalo si třetí porážku v řadě.

Dvaatřicetiletý Karlsson bodoval ve dvanáctém utkání za sebou, čímž vyrovnal dosavadní nejdelší bodové série týmu. Na metě dvanácti utkání se zastavily doposud nejdelší šňůry, kterých dosáhli Rob Gaudreau a Jonathan Cheechoo.

Zatímco Gaudreau zaznamenal rekordní šňůru v prosinci 1992, Cheechoo dokázal bodovat ve dvanácti zápasech v řadě mezi prosincem 2005 a lednem 2006. Ještě žádnému hráči Sharks se nepovedlo bodovat ve třinácti utkáních za sebou, čehož může Karlsson dosáhnout už v noci na pondělí. San Jose se představí na ledě nejslabšího celku ligy Chicaga.

„Byl to pro něj dobrý večer,“ řekl trenér David Quinn na adresu svého svěřence, který aktuálně drží také osmou nejdelší bodovou sérii v historii NHL jako obránce. „Poslouchejte, ten chlap je elitní hráč a od začátku sezony je nejlepším obráncem v lize. Každému je jasné, co pro nás znamená. Je to výjimečný hráč,“ řekl důrazně.

V určitém smyslu má určitě pravdu. Karlsson je nejlepším střelcem mezi obránci, rovněž je nejlepším nahrávačem a tím pádem je mezi beky i nejproduktivnější. Směrem dopředu hraje fantasticky a ve 38 zápasech zaznamenal 13 branek a 38 asistencí. Během aktuální dvanáctizápasové bodové šňůry pak dosáhl na bilanci 2+17.

Kromě toho vsítil dvě branky v prodloužení a celkem má na kontě tři vítězné góly. Dokáže tak vlastním přičiněním strhávat výhry na konto svého týmu. Těch výher má ale San Jose proklatě málo...

V Západní konferenci jsou Sharks třetí od konce, přičemž mají po Anaheimu druhou nejhorší defenzivu v lize. Celé organizaci tak není vůbec nic platné to, že je Karlsson ofenzivním esem. V obraně to skřípe nejen celému týmu, ale zejména jemu.

V hodnocení účasti na ledě má hned devět záporných bodů, což je při jeho ohromně vysoké produktivitě strašidelné číslo. Ostatně, velmi špatnou defenzivou se prezentoval i proti Dallasu, proti němuž si připsal tři záporné body. Slova trenéra Quinna tak v kontextu jeho výkonů spíš naznačují, že se snaží odrážet kritiku, která se na jeho svěřence snáší. A slova o tom, že je nejlepším obráncem ligy, také dostávají pořádnou trhlinu.

Produktivita je jedna věc, ale beci by měli především dbát na to, aby jejich tým inkasoval málo gólů. Byť v produktivitě jsou například Josh Morrissey či Rasmus Dahlin až za Karlssonem, odvádí mnohem lepší defenzivní práci. Morrisey má bilanci 6 branek a 36 asistencí při hodnocení účasti na ledě +13. A obrana Winnipegu šlape na jedničku.

Buffalo má sice o něco slabší defenzivu než Winnipeg, ale oproti Žralokům brání výborně. A projevuje se to i na číslech Dahlina, který prozatím nasázel 10 gólů, přidal 28 přihrávek a v hodnocení účasti na ledě má hned 17 kladných bodů. A to se nebavíme o dalších vysoce produktivních obráncích jako jsou Adam Fox z Rangers či Cale Makar z Avalanche, kteří sice nedosahují v této sezoně ani zdaleka útočných kvalit Karlssona, ale v obraně, což je jejich hlavní herní zóna, odvádí o poznání spolehlivější výkony.

To, co předvádí Erik Karlsson, je úctyhodné. Až se ale budou na konci sezony skládat účty, Norris Trophy by měla připadnout skutečně obránci, který byl nejvšestrannější a poctivě si plnil i defenzivní úkoly.

