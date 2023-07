Karlsson prozradil: O trejdu mluví se čtyřmi týmy, favoritem Pittsburgh?

Erik Karlsson, čerstvý držitel Norris Trophy pro nejlepšího obránce NHL, potvrdil: „Za San Jose už hrát nebudu." V rozhovoru pro švédský Expressen navíc odtajnil, se kterými kluby hovoří o trejdu: zmínil Pittsburgh, Carolinu, Seattle a Toronto.

Díky své klauzuli o nevyměnitelnosti si Karlsson může diktovat podmínky. „V San Jose se mi líbí, ale ještě nikdy jsem nevyhrál Stanley Cup. Teď, když jsem na konci kariéry, chci mít aspoň šanci," popisuje 33letý bek.

U Sharks aktuálně ambice na pohár nemají, klub se potácí na dně NHL a přestavba kádru je neodvratitelná. Odstartovala v zimě trejdem Tima Meiera, pokračovat bude výměnou Karlssona.

„Nemám vybranou destinaci, chci se jen dostat do nejlepšího týmu. Kde to bude, to uvidíme," uvedl Karlsson pro Expressen. Okruh zájemců o Karlssonovy služby je nicméně úzký: málokdo totiž může vecpat jeho štědrou smlouvu pod platový strop.

„Nemám vybranou destinaci, chci se jen dostat do nejlepšího týmu."

K favoritům na zisk Karlssona aktuálně patří kvarteto týmů. „Mluvil jsem s některými týmy, Pittsburgh je jedním z nich," přiznává Karlsson. „Dobře bych si rozuměl se skupinou hráčů, která tam je," naráží na další veterány v čele se Sidneym Crosbym či Jevgenijem Malkinem.

Otázkou ale je, zda Penguins stále patří mezi aspiranty na Stanley Cup. Stárnoucí mužstvo se v posledních letech nemůže prokousat přes první kolo play off, letos se dokonce do vyřazovacích bojů ani nepodívalo.

Na vzestupu je naopak Carolina, jež o Karlssona rovněž stojí. U Canes by k sobě do páru mohl dostat třeba defenzivního dříče Jaccoba Slavina, takže by měl prostor na své útočné výlety.

„Od týmů, které jsou zajímavé, jsem se snažil získat co nejvíce informací Jak se na mě dívají, co chtějí..."

S Karlssonem mluvili rovněž v Seattlu, tam by ale museli udělat spoustu změn, aby na Karlssona našli peníze. To samé platí o Torontu. I Maple Leafs krouží kolem švédského fantoma, jenže... Už teď jsou vysoko nad platovým stropem.

„Nemám seznam priorit. Jsem velmi otevřený," popisuje Karlsson jednání o novém působišti. „Od týmů, které jsou zajímavé, jsem se snažil získat co nejvíce informací Jak se na mě dívají, co chtějí... Pokusím se na základě nich rozhodnout. Chci udělat nejlepší rozhodnutí pro mě a mou rodinu."

Share on Google+