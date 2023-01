Karlsson a změna týmu? Mám jeden cíl. Vyhrávat, hlásí

Většinou fanoušků už byl odepisovaný. A asi právem. Poslední sezony v San Jose nebyly v podání Erika Karlssona ničím oslnivým. V té současné však švédský bek válí a dává vzpomenout na staré časy, kdy byl hrozbou číslo jedna. Nabízí se tak otázka, jestli pomůže nějakému týmu k Stanley Cupu.

Dvaatřicetiletý borec hraje v parádní formě. 46 utkání, 15 branek a 47 bodů. Jednoduchými počty dojdeme k tomu, že má zaděláno na stobodovou sezonu. Famózní počin!

Pryč jsou ale doby, kdy primární záležitostí byly útoky na čelo bodování a honba za individuálními trofejemi. Karlsson touží po Stanley Cupu.

„Od toho cíle se nikdy neodkloním. Chci vyhrávat,“ řekl nedávno novináři Pierrovi LeBrunovi. „Čím jste starší a čím víc zápasů v lize jste odehráli, tím víc si uvědomíte, jak těžké to vlastně je.“

Člověk nemusí mít vystudovanou školu na to, aby zjistil, že v dresu San Jose se mu to asi nepodaří. Musel by se stát velký zázrak, aby se kalifornská organizace v příštích letech zmátořila natolik, aby konkurovala těm nejlepším.

„Uvidíme, jak na tom budeme, ale líbí se mi, jakým směrem míříme,“ dodal. „Vím, že lidé, které najali, a lidé, které dosadili do vedení, odvádějí skvělou práci a chtějí jít správným směrem. Budoucnost je tu opravdu světlá."

I tak se ale pomalu začíná mluvit o možné výměně. Jistě, obří vykřičník svítí u délky a výšky Karlssonovy smlouvy, nicméně v NHL už se udály mnohem šílenější trejdy. Koneckonců, už i ten jeho z Ottawy do San Jose byl poměrně divoký.

„Jen doufám, že se tady tato přestavba dokončí během mé kariéry. Pokud ne, bavili bychom se o něčem jiném, ale zatím v tom bodě nejsme,“ přemítá. „Je to fakt ošemetné. Může se to povést extra rychle, nebo se to taky může táhnout roky. Někdy ale musíte i do takového rizika.“

