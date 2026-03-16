Kariéra je maraton, ne sprint! Hvězdný mladík odkládá debut, radši jde na školu

12. dubna 12:00David Zlomek
Montrealem v sobotu otřásla zpráva, kterou fanoušci Canadiens v době vrcholící euforie rozhodně nechtěli slyšet. Michael Hage, jeden z nejzářivějších klenotů organizace a jedenadvacítka draftu 2024, odpálil bombu, když potvrdil, že profi smlouva počká a že se vrací na University of Michigan.
Pro vedení Habs je to čára přes rozpočet, protože s ním v rozvojovém plánu počítali už teď, ať už v Montrealu, nebo jako s hlavním tahounem farmy v Lavalu. „Další rok je Michaelovo rozhodnutí, chce na sebe vzít víc pozici lídra a dál pracovat na své fyzické i psychické síle,“ vysvětlil jeho agent Pat Brisson. „Má velkou šanci příští rok vyhrát s Michiganem titul. Je to maraton, ne sprint.“
Hage má přitom za sebou sezonu, ve které NCAA doslova terorizoval. S 52 body v 39 zápasech skončil v popředí bodování ligy a na mistrovství světa dvacítek zářil jako nejproduktivnější hráč celého turnaje. Hořký konec ve Frozen Four, kde Michigan padl v semifinále po dvojitém prodloužení s Denverem, v něm ale zanechal pocit nedokončené práce, který nepřemohlo ani volání NHL.
Elliotte Friedman z Hockey Night in Canada sice fanoušky uklidňuje, že vztahy mezi klubem a hráčem jsou po tříhodinové společné večeři naprosto v pořádku, ale pachuť v Quebecu zůstává. Canadiens dali Hageovi najevo, že jsou připraveni ho okamžitě přivítat mezi profesionály, ale zároveň mu nechali prostor pro vlastní volbu.
Kromě honby za titulem ho v Michiganu pravděpodobně drží i možnost, že by se k týmu mohl příští rok připojit jeho bratr Alexander. „Michael se rozhodl vrátit a za rok by měl být ještě připravenější a vyzrálejší na mnoha úrovních,“ dodal Brisson. Rodina Hageových, která už pomalu rezervovala 60 lístků pro příbuzné na velkou premiéru v Montrealu, si tak musí nechat peněženky ještě rok zavřené a doufat, že tahle sázka na trpělivost Michaelovi vyjde.