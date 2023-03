Kaprizov bude Wild chybět několik týdnů

Kirill Kaprizov prožívá výborný ročník, posbíral už přes 70 kanadských bodů. Nyní se však bez něj bude muset Minnesota na pár týdnů obejít. Zranění v dolní části těla jej vyřadilo ze hry.

Minnesota sice v noci na středu slavila vítězství nad Winnipegem poměrem 4:2. Zhruba od poloviny třetí třetiny se však museli hokejisté Wild obejít bez jejich hvězdy. Kaprizov se připletl do trochu nešťastného incidentu, který se odehrál na vrcholku kruhu. Při jednom ze soubojů jej přilehl obránce Logan Stanley.

Vytáhlý obránce Winnipegu po zápase celou situaci komentoval. „No, on se zastavil a já jen chtěl dokončit svou trefu, on spadl na led a já na něj. Trochu jsem zároveň ztratil balanc, protože jsem nečekal, že spadne na led. Byl to nešťastný moment,“ hodnotil Stanley.

Nejlepší nováček NHL z roku 2021 se po zalehnutí pomalu zvedal, nakonec však dokázal zamířit na střídačku sám. Do zápasu se od tohoto momentu už nevrátil. Minnesota i bez něj dokázala ubojovat výhru na ledě Winnipegu.

Wild se však bez Kaprizova budou muset na pár týdnů obejít. Podle posledních zpráv zmešká nejméně tři týdny kvůli blíže nespecifikovanému zranění v dolní části těla. Pětadvacetiletý útočník je největší hvězdou celku z Centrální divize, týmové kanadské bodování vede se 74 body v 65 zápasech. Druhý Zuccarello má o 15 bodů méně.

Absence produktivního útočníka může Wild hodně bolet, nahání totiž Dallas v boji o vítězství v divizi. Z farmy byl do hlavního týmu povolán Samuel Walker, který by měl v noci na neděli proti Sharks odehrát sedmý zápas v NHL v letošní sezoně.

