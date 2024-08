Kapitola v Islanders u konce? Škarkovi hrozí zrušení kontraktu

Brankářů mají New York Islanders hodně. Na úrovni NHL jsou Islanders špičkově pokrytí, Ilja Sorokin má smlouvu na osm sezon a Semjon Varlamov na další tři. Ale co ten zbytek včetně českého zástupce Jakuba Škarka?

Islanders věděli, že veterán Ken Appleby se v létě pravděpodobně upíše jinému klubu a podepsali dvouletou smlouvu s bývalým brankářem Ottawy Marcusem Hogbergem.

Hogberg bude pravděpodobně sloužit jako třetí brankář týmu v případě zranění některého z hráčů základní sestavy, pravděpodobně v tandemu na farmě Bridgeportu s Jakubem Škarkem.

Nicméně The Hockey News upozorňuje, že Škarek se během svých tří let v Bridgeportu velmi trápil a nebylo by šokující, kdyby s ním byla ukončena smlouva nebo kdyby to byl jeho poslední rok v organizaci.

Důvodem je fakt, že Henrik Tikkanen byl v minulé sezóně dominantní a předčil Škarka v hierarchii, než byl vrácen do Worcesteru, klubové pobočky v ECHL, která doufala, že se dostane do play off. „Nebuďte šokováni, pokud Tikkanen začne sezonu v Bridgeportu místo Škarka,“ dodává web.

Český gólman se prostě musí vypořádat s tvrdou konkurencí, do které se počítá třeba i Tristan Lennox, který byl Tikkanenovým brankářským partnerem ve Worcesteru.

Škarkovi bude v listopadu 25 let, pro klub tedy nenabízí víceméně žádnou perspektivu. Do utkání NHL nikdy nezasáhl, byť se několikrát mihnul v přípravných duelech před sezonou.

Bohužel pro něj mu nepomáhá ani působen v AHL, kde v základní části nikdy neměl sezonu, ve které by vyšrouboval úspěšnost zákroků nad 90 %.

Škarek jde do posledního roku své smlouvy, za rok může být chráněným volným hráčem. Pro další působení v zámoří ho možná čeká klíčový ročník.

Share on Google+