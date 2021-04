Kapitánovo galapředstavení! Vítězný návrat Canucks zařídil Horvat

Tým ze západního pobřeží bojoval s koronavirem a na řadu přišly spekulace, jestli Canucks letošní ročník vůbec dohrají. Mají co dohánět, vždyť zameškali tři týdny. Ovšem v neděli se konečně vrátili zpět do akce. A vítězně!

Dvaadvacet hráčů a čtyři trenéři. Takový byl rozsah řádění viru v týmu Vancouveru. Pauza trvala dlouhých osmnáct dnů. Čekání se však vyplatilo a Canucks vyhráli ve velkém stylu.

„V posledních týdnech jsme si prošli vším možným,“ vzpomínal po utkání Travis Green, trenér domácích. „Byl to těžký zápas proti velice kvalitnímu soupeři. Jsem na náš tým hrdý.“

Poté, co Auston Matthews v závěru druhé třetiny zvýšil vedení Toronta na dvoubrankové, se zdálo, že jde všechno podle předpokladů.

Ještě před koncem druhého dějství však dokázal snížit kapitán Vancouveru Bo Horvat, jenž v duelu sehrál zásadní roli. Osm minut před koncem pak srovnal Nils Höglander. Zápas skončil remízou a šlo se do prodloužení, kde zazářil opět Horvat. Vstřeleným gólem totiž svému týmu zařídil cennou výhru.

„Jsem na kluky strašně hrdý, víc to ani nejde,“ popisoval Horvat po zápase. „Bylo na nás vidět velké odhodlání a chuť vyhrát. To vítězství je důležité nejen pro nás hráče, ale také pro celou organizaci i naše rodiny. Chvíli nám trvalo, než jsme se v zápase dostali do tempa, ale nakonec se to povedlo.“

Kromě dvou gólů si Horvat připsal i asistenci u vyrovnávacího gólu Höglandera.

„Byl jednoduše fenomenální,“ chválil svého svěřence trenér Green. „Co na to říci? Dva góly a asistence. Po tom, co se nám stalo, chcete, aby tam kluci vletěli a vydali ze sebe všechno. On šel příkladem a předvedl parádní výkon. Proto je kapitán.“

Na velikosti vítězství přidává ještě fakt, že Canucks nehráli v ideálním složení. Kromě brankáře Thatchera Demka nemohli nastoupit třeba Nate Schmidt, Tyler Motte nebo Jake Virtanen.

„Není to ledajaké vítězství. Pro nás je opravdu výjimečné,“ zakončil Green.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+