Kapitáne, nauč se francouzsky! Politici z Québeku už apelují na Suzukiho

Sotva si přetáhl přes hlavu dres s kapitánským céčkem, čelí Nick Suzuki prvním výzvám. A to od québeckých politiků, kteří by uvítali, aby 31. lídr v dějinách montealských Canadiens ovládal kromě angličtiny také francouzský jazyk. Ostatně třeba Kent Hughes, současný generální manažer slavného klubu, by dost možná svůj flek nezískal, kdyby mu taková dovednost chyběla. Ve frankofonní provincii je zkrátka tradičně na jazykovou vybavenost předních tváří Habs velký tlak.

Montreal si tradičně volí za zásadní postavy jedince, co francouzsky umí.

Zpravidla sahal po québeckých rodácích a je jedno, jestli se bavíme o postu kapitána (Maurice Richard, Guy Carbonneau, Vincent Damphousse, Jean Beliveau či Pierre Turgeon), trenéra (Jacques Lemaire, Michel Therrien, Alain Vigneault, Martin St. Louis) nebo generálního manažera (Réjean Houle, Serge Savard, případně Marc Bergevin).

Frankofonní Kanaďané zkrátka měli k těmto pozicím hlavně od druhé poloviny 20. století vždycky blíž.

Když už se nedostalo na některého z nich, bylo zvyklostí, především pak u rolí kouče a GM, že se vybral adept, který francouzštinou plynně hovořil.

Suzuki má v tomto ohledu deficit a okamžitě pocítil, že mu tento dluh bude připomínán a jen těžko odpuštěn. Francois Legault. vůdce pravicové koalice Avenir Québec, označil výběr třiadvacetiletého forvarda za excelentní, jedním dechem ale dodal: "Teď se musí naučit francouzsky."

Liberální lídr Dominique Angalde řekl krátce po Suzukiho jmenování toto: "Rozhodně by nebylo na škodu, kdyby si jazyk osvojil. A život ve Québeku je pro to skvělou příležitostí."

Další politik Paul St-Pierre Plamondon podotkl, že Suzuki je velmi dobrou volbou, nicméně kvapně doplnil, že pro nového montrealského kapitána je důležité, aby uměl francouzštinu kvůli tomu, že jeho role spočívá i ve vytvoření pouta s širokou frankofonní fanouškovskou základnou.

"Ta podporuje Canadiens po generace," zdůraznil Plamandon pro zámořský tisk.

Vyslyší Suzuki tyto apely, koupí si slovník a stáhne si do mobilu Duolinguo? Bez ohledu na politickou příslušnost jmenovaných by to nepochybně byla investice, co by se mu na specifickém a tradičním hokejovém trhu vyplatila.

