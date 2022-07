Kapitáne, co přestavba? Toews se moc netváří

Jestli je kolem některého týmu pořádně živo v negativním smyslu slova, je to Chicago. Bláznivý výprodej, kterým generální manažer Kyle Davidson překvapil celý hokejový svět, nabral pořádných obrátek. Složit nový tým bude běh na dlouhou vzdálenost. Na to se ale netváří jedna z největších legend Jonathan Toews.

Kubalík? Fuč. Lankinen? Fuč. Strome? Fuč. DeBrincat? Fuč. Dach? Fuč. Davidson to vzal pěkně od podlahy a jedinými většími jmény, která v kádru zůstala, jsou Seth Jones, Patrick Kane a Jonathan Toews.

Prvně jmenovaný by byl asi taky dávno fuč, kdyby neměl téměř nevyměnitelný kontrakt. U druhých dvou se odchod skloňuje jakbysmet.

Davidson se v půlce července vyjádřil, že s oběma největšími personami klubu poslední dekády již o budoucnosti hovořil, nicméně v té době ještě nevěděl, jestli do tohoto projektu půjdou s ním, nebo nikoliv.

U Kanea se mělo za to, že odchod je jasnou věcí. A dost možná to tak je, nicméně veřejně se zatím nevyjádřil. To kapitán Toews svůj názor poskytnul. Že by z něj stříkalo nadšení, to se opravdu říct nedá.

„S Kylem jsme mluvili o minimálně pětiletém projektu,“ poodhalil. „To mi opravdu jako lákavá představa nepřijde.“

A v rozhovoru pro server The Athletic pokračoval, a to velmi upřímně a konkrétně: „Nechci mluvit za Patricka, ale je unavující, jakými otočkami směrů a názorů si klub v posledních čtyřech letech prošel. Patrick si vzal DeBrincata pod svá křídla, řekl bych, že něco podobného pojilo i mě a Kirbyho Dacha. Najednou bum, oba jsou pryč.

Učím se být trpělivější, ale vyhlídky, které nás čekají, opravdu nejsou nic moc. Nechci úplně říkat, co udělám nebo jak vypadá má budoucnost, protože to fakt nevím.“

Z Toewsových slov je vskutku znát až odevzdanost. Vlastně se není čemu divit. Společně se svými kamarády nastavili v klubu určitý standard, který se však postupně vytrácí.

Navíc to vypadá, že organizace sama neví, co chce. Jednou je z toho nákup obránce v podobě Jonese za velkou protihodnotu s ještě větší smlouvou s vidinou útoku na nejvyšší příčky, za pár let je z toho výprodej neskutečných rozměrů.

Změní obě chicagské ikony působiště?

