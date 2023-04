Kapitán se nastartoval skvěle a Golden Knights jdou dál

Mark Stone se vrátil po zranění zpět do sestavy na play off. Po prvním rozpačitém zápase, kdy Vegas prohrálo, se dostal zpět do tempa. Nakonec byl výraznou postavou, která Golden Knights pomohla k postupu do druhého kola.

Kapitán Vegas byl od poloviny ledna mimo kvůli operaci ramene. Nikdo nevěděl, jak na tom zkušený Kanaďan v prvních zápasech vyřazovacích bojů bude. Nakonec to trvalo pár třetin, než se rozehrál k výborným výkonům. I díky jeho příspěvkům Vegas dokázalo postoupit do druhého kola.

„Jeho hra se určitě od druhého zápasu zvedla. Pak pozorujete jeho koordinaci rukou, nohou i přemýšlení, jak to všechno pracuje. A nyní už vidíte ty jeho speciality. To je to, co on umí a všechny v týmu svým výkonem nastartuje,“ pochvaloval si Stoneovy výkony kouč Vegas Bruce Cassidy.

Od druhého zápasu série sbíral třicetiletý rodák z Winnipegu body jako na běžícím páse. Během posledních čtyř zápasů si připsal tři branky a pět nahrávek. Výrazně se podepsal i pod poslední výhru Vegas, která znamenala vstupenku mezi osm nejlepších v letošním ročníku NHL.

V posledním duelu proti Jets zapsal tři body za branku a dvě nahrávky. Bylo to podvanácté, co si zkušený útočník ve vyřazovacích bojích připsal více bodů v jednom duelu, čímž se dostal na dělené druhé místo v historických tabulkách Vegas. O jeden vícebodový zápas navíc má v dresu Rytířů Reilly Smith.

Svůj pohled na věc přidal i sám Mark Stone: „Myslím si, že jsem byl před prvním zápasem trochu svázaný a nervózní. Chtěl jsem se hlavně uzdravit. Pro nikoho není snadné po takové pauze naskočit do play off. Jsem rád za to, jak je na tom moje tělo, ale mnohem důležitější je tým.“

Mark Stone se do organizace Vegas dostal v roce 2019. Na konci uzávěrky přestupů vyměnil dres Ottawy za Zlaté Rytíře. Kapitánem je od zkrácené sezony 2021 a jeho kvalit si všímají i spoluhráči. „Jde příkladem už jen tím, jak hraje. Někteří lídři jsou spíše hlasití v kabině, někteří jdou zase příkladem na ledě a ‚Stoney‘ zvládá oboje,“ popsal obránce Zach Whitecloud.

Mužstvo z Vegas je zatím jediným týmem, který zvládl postoupit do druhého kola. Teď čeká, zda svede o finále konference souboj s Edmontonem či LA Kings.

