Kapitán přes palubu? Giroux má povoleno odejít

Pro fanoušky NHL je to tak trochu nepředstavitelné. Claude Giroux v jiném dresu? Inu, staly se i divočejší výměny. Nic to ale nemění na tom, že by to byl obrovský nezvyk. Dle zámořských novinářů navíc nejde o spekulace, ale o reálnou možnost, nad kterou vedení Flyers uvažuje.

Kanadská hvězda Philadelphie je letos v posledním ročníku své smlouvy, jež podepsala už v roce 2013.

Tím pádem se Giroux stává jedním z nejžhavějších kousků, které se letos na trhu před a během uzávěrky přestupů naskytnou.

Jedna z nejsledovanějších událostí NHL, tedy poslední den přestupů, je však stále ještě dva měsíce daleko. I proto, jak píše Pierre LeBrun, se zatím nic důležitého neděje. Podle jeho zdrojů se o následujícím postupu nebavil tým s Girouxem ani Giroux s týmem. Kapitán Flyers neměl údajně situaci řešit ani se svým agentem.

Čtyřiatřicetiletý hokejista má navíc ve smlouvě klauzuli o tzv. nehybnosti. To znamená, že pokud nebude nikam chtít, nikam nepůjde.

Elliott Friedman, další z novinářů, je však přesvědčený, že Giroux přeci jenom zamíří jinam.

„Vsadil bych si na to, že půjde pryč. Jen se musí domluvit, kam to bude. Dokážu si představit, že za ním vedení přijde a řekne mu: Hele, proč nejdeš někam, kde máš šanci konečně získat Pohár?“ popisoval Friedman.

Alfou a omegou případného trejdu bude řešení jeho smlouvy. Ta je totiž poměrně velká, z platového stropu ukrajuje hned 8,725 milionů dolarů. Pro mnoho případných zájemců tak bude velmi těžké ho do týmu vměstnat, generální manažeři však někdy dokáží zázraky.

Mezi možné zájemce by se mohlo řadit Calgary. U Flames se už roky píše o tom, že do toho musí bouchnout, aby se konečně něco stalo. Fanoušky už nebaví průměr a příchod Claudea Girouxe by ukázal, že stejný názor zastává i vedení.

Trošku odvážným nápadem je i Boston. Ten si rozhodně brousí zuby na největší štiku Tomáše Hertla, nicméně pokud by to neklaplo, Giroux by byl typově velice podobnou náhradou.

Nebo Giroux vydrží v dresu Philadelphie až do konce kariéry?

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+