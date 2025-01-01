NHL.cz na Facebooku

Kapitán Plamenů otevřeně o Anderssonovi: Bude se stěhovat, vyměníme ho

28. srpna 16:00

Tomáš Zatloukal

Rasmus Andersson a Calgary Flames, to je spojení, co již brzy bude patřit minulosti. Už to není ani veřejné tajemství. Že švédský zadák opustí kanadský klub bez vytáček a kličkování potvrdil i Anderssonův krajan a calgarský lídr Mikael Baklund. "Je to jasné, že Anderssona vyměníme," říká pro The Athletic o jednom z klíčových členů týmové defenzívy. Proč má odejít?

Z rychlíku to vypadá jako story o klubové věrnosti.

Andersson má vstoupit už do desáté sezony s ohnivým céčkem na prsou, nikdy v NHL nepůsobil jinde než právě v největším městě mrazivé provincie Alberta.

Za Flames nastřádal už přes 500 startů, byl to celek hrající ve Scotiabank Saddledome, kdo důrazného i tvořivého rodáka z Malmö před dekádou draftoval. Z nováčka Andersson vyrostl v oporu.

Hraje první brázdu, spousta fanoušků ho zbožňuje.

Tak proč to příběh o lásce na celý hokejový život není?

Andersson je tím nezajímavějším artiklem, který je v kádru Plamenů k mání. V minulé sezoně nastřádal 31 bodů a zároveň stihl zblokovat téměř dvě stovky střel.

Navrch pravák. Beků jako on, je jako šafránu... Ptá se na něj kdekdo, Calgary už měli řešit více seriózních nabídek, kdo ví, kam až se odstupné vyšponuje.

Navíc Anderssonovi bude končit smlouva (v létě 2026) a o nové má představu, že ponese přívlastek životní. Že půjde o pořádný ranec. 

"Chce pořádný kontrakt. Takže chce hrát dobře, aby se ukázal. A skvělé výkony od něj potřebujeme i my. Prostě jdi na led a hraj, jak nejlépe umíš," povídá Backlund.

Mluvil jsem s ním, nechce být rušivým prvkem. Jsou mezi námi dobré vztahy. Ale je škoda, že to došlo do tohoto bodu," dodává.

Ví, že Andersson půjde o dům dál. Kdy? To netuší, jen má jasno, že GM Craig Conroy kývne až na mimořádně zajímavý návrh: "Chceme za něj kvalitní protihodnotu."

Tak, aby se povedla obměna kádru na jedničku. Anderssonův trejd je pro tuto misi zcela zásadní.

