Kapitán na prodej. Ekman-Larsson má opět poslední slovo, na list klubů se ale už nehraje

Boston a Vancouver. Tak krátký prý byl seznam měst, kam chtěl Oliver Ekman-Larsson loni přestoupit. Vznikla patová situace. O švédského obránce sice stáli jiní zájemci, dvojnásobný mistr světa ale kvůli nim nehodlal odvolat svou klauzuli o nevyměnitelnosti. Výsledek? OEL zůstal hráčem Arizony. Odejde od Kojotů toto léto? Generální manažer Bill Armstrong zkouší jinou cestu, jak za týmovou hvězdu získat zajímavou protihodnotu.

Jak budou námluvy probíhat tentokrát?

Elliotte Friedman ze Sportsnetu informuje o interesantním přístupu Coyotes. "Dohoda mezi Ekmanem-Larssonem a Arizonou by měla být taková, že Armstrong se nejprve s kýmkoliv dohodne na výměně a pak teprve zajde za Oliverem a jeho agentem."

A co se bude dít dál? "Oliver se rozmyslí, zda se mu zamlouvá klub, s nímž má Armstrong domluvený obchod."

Oproti loňsku je to hmatatelný posun. Ekman-Larsson se evidentně méně brání změně prostředí a už ani není tak neoblomný, co se týče konečné destinace. Už by bral i jiné dresy než ty s medvědem a kosatkou.

Devětadvacetiletý bek stále patří mezi širší ligovou špičku, byť jeho role se u Desert Dogs ztenčila. Letos průměrně hrával "jen" 20 minut a 58 sekund, nejméně od své nováčkovské sezony. "Alfa samcem" se v defenzívě stal Jakob Chychrun.

Více prostoru než OEL opět dostával i veterán Alex Goligoski.

Ekman-Larsson stihl za 46 zápasů 24 bodů, včetně 21 asistencí. Nepropadl v očích hokejových analytiků, své si odehrál. Jeho výkonnost nebude pro nápadníky potíží, tu spíše představuje kontrakt štědře placeného zadáka.

A ne, nejde tu jen o klauzuli o nevyměnitelnosti, která byla brzdným kotoučem při loňských vyjednáváních. Dalších šest sezon platí rodákovi z Karlskrony smlouva se stropovou zátěží přes osm milionů dolarů.

Ozvou se Armstrongovi calgarští Flames a edmontonští Olejáři? Právě rivalové z Alberty, krom jiných klubů, údajně o Ekmana-Larssona loni stály. A nedá se přehlédnout, že by pomoc na modré čáře stále uvítaly.

OEL není jedinou možností, jak přes léto zásadně posílit obranný val. K mání je také Dougie Hamilton a Seth Jones. Bude tuze poutavé sledovat, na jaké adresy tři špičkoví borci zamíří. Jejich přestupy by mohly změnit rovnováhu sil v obou konferencích.

