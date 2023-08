Kapitán loď neopustí. Nikam se nechystám, ujišťuje Couture

Velká přestavba, odchody hvězd a nově se tvořící tým. Logan Couture se ale drží pravidla, že kapitán opouští loď jako poslední a zůstává v San Jose. I v následujících sezonách tedy bude upevňovat status legendy organizace.

Zkušený útočník odehrál celou svou kariéru v NHL právě za Žraloky, kteří se ale od postupu do finále konference v roce 2019 neprobojovali do play off. Právě tyto výsledky vedly Karlssona, který v minulé sezoně získal Norrisovu trofej, k tomu, že v červnu požádal o výměnu.

Ačkoli si i čtyřiatřicetiletý Couture uvědomuje, že se jeho okno pro zisk Stanley Cupu uzavírá, líbí se mu dlouhodobá vize vytvořená generálním manažerem Mikem Grierem. Není tedy potřeba debatovat o tom, že chce dodržet zbývající čtyři sezony své smlouvy.

"Kdybych si myslel, že to bude pěti, šesti, sedmiletá přestavba, pak by se zřejmě věci změnily," řekl Couture, kapitán Sharks. "Ale myslím si, že Mike odvedl dobrou práci. Je těžké předvídat, co se stane za pár let, ale na tuto sezonu se těším. Chci to tady v San Jose otočit.“

Couture se navíc v Kalifornii naplno usadil. S manželkou založili rodinu, která je na tamní život zvyklá. Žádost o trejd tedy nečekejme. Alespoň zatím ne.

"Změna je těžká, a pokud někdy přijde den, kdy k ní bude muset dojít, a já si budu myslet, že je to pro mě a mou rodinu nejlepší, pak to budeme řešit," dodal Couture. "Jsem si jistý, že časem se možná moje role na ledě zmenší, ale zatím chci dělat všechno pro to, abych pomohl týmu a byl pro Sharks tím nejlepším hráčem, jakým můžu být."

I tak jsou ale poslední sezony pochopitelně frustrující.

"Je těžké prohrávat," pokrčil rameny Couture. "Prohrávání není důvod, proč hrajete hokej. Každý den hrajete, abyste vyhráli. Po většinu zápasů v minulém ročníku jsme opravdu makali naplno, byl jsem s tím spokojený, i když jsme skončili tam, kde jsme skončili. Budeme v tom pokračovat i nadále. Všichni chceme vyhrávat."

