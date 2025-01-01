Kapitán Dallasu bude muset na operaci, Stars bude chybět v úvodních týdnech sezóny

26. září 18:53Jakub Ťoupek
Jamie Benn se zranil v závěru úterního přípravného utkání s Minnesotou, které Stars nakonec vyhráli 3:2 v prodloužení. Podle generálního manažera Dallasu Jima Nilla by se měl držitel Art Ross Trophy z roku 2015 zcela uzdravit. Musí však na operaci s pneumotoraxem.
Nill řekl, že Benn během utkání přijel na střídačku a řekl, že se necítí dobře. Lékaři z traumatologie ho v American Airlines Center rentgenovali a zjistili, že má díru v plíci. Odvezli jej do nemocnice a rozhodli se pro operaci.
Po ztrátě Masona Marchmenta, Mikaela Granlunda a Evgenije Dadonova se očekávalo, že Benn bude hrát klíčovou roli na levé straně útoku Stars. Nyní se však pravděpodobně budou muset podívat na hráče jako Mavrik Bourque, Sam Steel a Tyler Seguin, kteří by mohli hrát na levém křídle.
Benn vstupuje do své 17. sezóny v NHL, všechny odehrál za Stars. V červnu podepsal roční smlouvu na 1 milion dolarů plus další 3 miliony dolarů v potenciálních výkonnostních bonusech. V následujících dnech podstoupí operaci kolabované plíce a za čtyři týdny bude znovu vyšetřen. To ho vyřadí ze sestavy až do konce října.
Šestatřicetiletý Kanaďan odehrál za poslední čtyři sezóny všechny zápasy kromě dvou, podle Nilla ale jeho vůdčí schopnosti budou schopni nahradit. Být vůdce v NHL není jen o bodech nebo odehraných minutách. Bennův vliv je pevně zakotven v kultuře Stars, od rituálů před zápasem až po způsob, jakým vede mladší spoluhráče dlouhou sezónou.
Zranění zkušeného útočníka může otevřít dveře také hráčům z AHL. Justin Hryckowian, Antonio Stranges, Kole Lind nebo Arttu Hyry mají před sebou velkou možnost prorazit a získat stabilní místo v NHL, které by sice nejspíš po Bennově návratu ztratili.
