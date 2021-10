Kapesníčky do ruky, bude to doják! Velký Lundqvistův večer zpestří i Zuccarello

Když předloni newyorští Jezdci vyměnili Matse Zuccarella do Dallasu, švédský gólman Henrik Lundqvist to nesl těžko. Trejd drobného Nora oplakal. Vždyť spolu strávili v jedné kabině devět sezon, mluvili stejnou řečí a pojilo je silné přátelské pouto. Na Manhattanu to dobře vědí, a tak když dumali, proti jakému soupeři vyvěsit Lundqvistův dres, volba padla na Minnesotu. Právě za ni teď Zuccarello hraje. Vrcholnou poctu pro svého kamaráda tak zažije přímo na ledě Madison Square Garden.

To, že Blueshirts vyřadí Lundqvistův trikot, bylo jasné od chvíle, kdy se hvězdný Seveřan oficiálně rozloučil s kariérou.

Potíže se srdcem mu nedovolily přidat další kapitolu. Nikdy nenastoupil za Washington Capitals. Ani si nesplnil si sen o zisku Stanley Cupu. Navždy ale bude patřit k nejlepších gólmanů 21. století. A bude mít výsadní postavení v dějinách Rangers.

New York dosud uctil deset svých ikon.

Pod stropem Madison Square Garden visí jednička Eda Giacomina, dvojka Briana Leetche, trojka Harryho Howella, sedmička Roda Gilberta, devítka Andyho Bathgateho a Adama Gravese, jedenáctka Vica Hadfielda a Marka Messiera, devatenáctka Jeana Ratelleho a pětatřicítka Mikea Richtera.

28. ledna 2022 přibude číslo 30. "Jsem šťastný, hrdý a extrémně vděčný. Už jsem se na tu zprávu podíval snad desetkrát a stále tomu nemohu uvěřit," reagoval "Král Henrik" v srpnu na poctu od Jezdců.

Teď jej nepochybně dojalo, že na Manhattanu vybrali toho nejvhodnějšího soupeře. Wild se Zuccarellem. Lundqvist o něm před časem řekl: "Hrával ve Švédsku, a tak mluví mou rodnou řečí. V mnohém se podobáme, rozumíme si. Je to skvělý kamarád, co vám občas svými žerty zavaří."

Známý novinář Larry Brooks dokonce Zuccarella označil za spoluhráče, který byl fenomenálnímu brankáři během newyorské štace ze všech nejblíže. Zuccarello se stal rodinným přítelem, sem tam zašel na večeři, pohrál si s dětmi.

"Jednou jsem Matse k nám pozval a on se zeptal mých dětí, jestli už ten den měly sladkosti. A pak jim slíbil, že sladkosti budou k večeři. Umíte si představit, co následovalo. To jsou přesně ty jeho šprýmy," popsal Lundqvist Zuccarellův smysl pro humor.

Setkání na konci ledna severští parťáci jistě obrečí.Lundqvist bude naměkko už ze samotného ceremoniálu, v Madison Square Garden nechal kus svého života, zařadil se mezi sportovní celebrity a zažil s Rangers vzestupy i pády.

Mimochodem, na Minnesotu má vítěz Vezinovy trofeje z roku 2014 i nemilou vzpomínku. Před čtrnácti lety inkasoval od Mariána Gáboríka v jediném mači pět gólů, celkem tehdy lovil puk ze sítě šestkrát. I takové chvíle patří do kariér těch největších velikánů.

28. leden 2022 přinese hned dvojí vyvěšení dresů. V Dallasu se dočká Sergej Zubov.

