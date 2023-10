Kane stále čeká. Buffalu je otevřený, s Pastrňákem hrát nebude

Patrick Kane se sice stále zotavuje z těžké operace, nicméně pomalu se blíží k návratu do NHL. I proto se začínají zintenzivňovat jednání s týmy, kam by teoreticky mohl zamířit. Mezi favority se řadí newyorští Rangers i Buffalo. Do Bostonu kvůli platovému stropu nepůjde, hlásí zámořští novináři.

Kane bude připraven hrát přibližně v polovině sezony, nicméně ještě se neví, v jakém dresu.

Patrick Kane je čtyři a půl měsíce po operaci kyčelního kloubu. Rehabilituje převážně v Torontu, částečně také v Chicagu. Kane však nedávno udělal velký krok dopředu, jelikož od lékařů dostal povolení ke kontaktu v tréninku.

Jeho agent Pat Brisson ESPN řekl, že na začátku listopadu se budou bavit s vážnými zájemci, Kane chce mít jasno ještě před koncem kalendářního roku. Legenda Blackhawks chce hlavně zvolit správně – jít do správného prostředí, do týmu s velkými šancemi na vítězství.

Brisson se k tomu vyjádřit pochopitelně nechtěl, nicméně americká média přinášejí zákulisní informace. Buffalo by ho velmi rádo. Kane má blízké osobní vztahy s generálním manažerem Kevynem Adamsem a trenérem Donem Granatem. Před několika lety bylo pro Kanea hraní v Buffalu naprosto vyloučené, ale teď je vše jinak a nyní je této myšlence otevřený.

Detroit Red Wings jsou jedním z prvních překvapení sezony. Hráč, který v Detroitu zaznamenal největší úspěch? Alex DeBrincat, bývalý útočník Blackhawks, kterého Kane považuje za jednoho ze svých nejoblíbenějších spoluhráčů. Florida Panthers prý dala v létě Kaneovi také vědět, že o něj má zájem.

Dallas se po Kaneovi poohlížel při poslední uzávěrce přestupů, kdy nakonec zamířil do Rangers, a pravděpodobně sonduje situaci také.

Web Boston Hockey Now, který má na Bruins těsné konexe, naopak hlásí, že Kaneův příchod za Davidem Pastrňákem do Bostonu se konat nebude, i když by to smysl dávalo.

"Rozhodně to nečekejte," reagoval pro Boston Hockey Now ligový zdroj. "Zaprvé, nemají prostor pod platovým stropem, aby se to mohlo uskutečnit, i kdybychom mluvili třeba o jednoleté smlouvě na 3 miliony dolarů. Navíc mají spoustu křídel a museli by jednoho z nich přesunout ven. To se teď snáze řekne, než udělá.“

Úplně bez šance to však není. Jak nejmenovaný zdroj dodává, kdyby Kane vyjádřil velký zájem, Bruins by asi neodolali: „Pokud by se Kane nechal slyšet, že Bruins jsou pro něj nejlepší volbou, pak se možná Sweeney pokusí udělat nějaké kouzlo se stropem, aby se to podařilo.“

Share on Google+