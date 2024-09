Kane musí na operaci sportovní kýly. Může chybět měsíce

Edmonton Oilers se budou muset na začátku nové sezony obejít bez Evandera Kanea. Zkušeného útočníka čeká v nejbližších dnech operace sportovní kýly, kvůli které může týmu scházet i několik měsíců.

Sportovní kýlou se nazývá dlouhodobá bolest třísla vázaná na zátěž, která nereaguje na konzervativní léčbu. K operaci dochází většinou ve chvíli, kdy jsou všechny jiné možnosti vyčerpané a úleva nepřichází.

Tyto bolesti dlouhodobě trápí útočníka Evandera Kanea, jenž v minulé sezoně odehrál 77 zápasů a zaznamenal 24 branek a 22 asistencí. Podle informací měl obtíže už v minulé sezoně, přičemž ani klidový režim mezi sezonami přílišnou úlevu nepřinesl, jelikož se problémy vrátily při opětovném plném zatížení.

K operaci by mělo dojít někdy příští týden a Kane by se teoreticky mohl po několika týdnech vrátit k tréninku. To je ale spíš optimistická předpověď, nejčastěji se hovoří o tom, že po operaci sportovní kýly jsou sportovci schopní čelit plné zátěži v rozmezí šesti až dvanácti týdnů.

Jelikož se k operaci sáhlo po hodně dlouhé době, kdy Kanea bolesti trápily, existují domněnky, že se u něj návrat do zápasového kolotoče neočekává před koncem roku 2024.

Generální manažer Edmontonu Stan Bowman uvedl, že v tuto chvíli neexistuje jasné stanovisko, jestli Oilers zařadí Kanea na listinu dlouhodobě zraněných, či zda budou věřit spíš optimistickým prognózám. Každé tělo totiž reaguje na chirurgický zákrok jinak a Kane se klidně může vrátit k tréninku už v říjnu.

První zmínky, že Kane bude muset řešit zdravotní problémy chirurgicky, se objevily už v srpnu. Elliott Friedman ze Sportsnetu ve svém podcastu zmínil, že Kane bude nejspíš mimo hru dlouhodobě, přičemž zmešká začátek sezony o několik měsíců.

Nakolik je situace vážná, bude zřejmé v prvních dnech po Kaneově operaci. Vedení Edmontonu samozřejmě doufá, že třiatřicetiletý rodák z Vancouveru, který má smlouvu ještě na dva roky s ročním platem 5,125 milionu dolarů, bude připraven hrát hokej co nejdříve.

Share on Google+