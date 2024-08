Kane jako spasitel? V Detroitu tomu věří

Když Patrick Kane prodloužil o další rok v Detroitu, byla to kombinace úlevy a nadšení. „Pat měl spoustu možností,“ připomíná trenér Derek Lalonde. Na stará kolena nechce měnit štace. Aspoň zatím ne. Znovu si vybral tým, který mu dal po náročné operaci šanci.

Zájemci o jeho služby přitom rozhodně byly. „Při rozhovorech s ním jsem cítil, že jeho srdce je tady. Leccos to o něm vypovídá a snad to leccos vypovídá i o tom, jak to tady děláme,“ doufá Lalonde.

V Detroitu věří, že by setrvání hvězdného borce mohlo evokovat někdejší analogický příběh o dům vedle. Baseballoví Detroit Tigers, mimochodem rovněž ve vlastnictví rodiny Mikea Ilitche, se v roce 2003 ukrutně trápili. Se 119 prohrami patřili k nejhorším v MLB.

Pak podepsali hvězdného Ivana „Pudge“ Rodrigueze. Podobně jako v případě Kanea šlo o bývalého nejužitečnějšího hráče ligy. Také Pudge byl ve věku za třicítkou a měl zdravotní potíže (se zády). V Detroitu mu dali šanci a on pozvedl tým z bahna. V roce 2006 si Tigers zahráli Světovou sérii.

Rovněž Red Wings se neustále protloukají přestavbou a v klubu doufají, že jim s ní Kane pomůže. „Srdce jsem měl nastavené k tomu setrvat v Detroitu. Cítil jsem to jako správný krok pro mě i pro tým. Se spoluhráči jsem si sednul,“ řekl pětatřicetiletý Američan.

Kaneova přítomnost na soupisce Wings pomohla už jen se získáním další posily. Vladimir Tarasenko je dvojnásobným vítězem Stanley Cupu, s Kanem se osobně zná. Podpis s Detroitem zrcadlil i fakt, že se v mužstvu setká se starým známým.

„S Kanerem jsem mluvil. Je tam hodně kluků, se kterými jsem hrával v St. Louis, povědomé tváře. Všichni mluvili o Detroitu jen dobře,“ kvitoval dvaatřicetiletý Rus.

Jak moc Kane Detroit posune, notabene, když bude k dispozici od začátku ročníku, ukáže čas. Rozhodně se na tu výzvu těší. „Rád bych navázal na to, co jsme dokázali minulý rok,“ dodal trojnásobný vítěz poháru s Chicagem.

