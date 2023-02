Kane do New Yorku? Tutovka. Rangers se zbavili Kravcova

Je to otázka času. Články z předchozího týdne, které hovořily o možném stěhování Patricka Kanea, se potvrzují. Dle zámořských novinářů je celý přestup na spadnutí, řeší se pouze detaily struktury platu.

V sobotu se navíc začaly pořádně hýbat ledy. Rangers udělali hned dva konkrétní kroky. Tím prvním bylo umístění útočníka Jakea Leschyshyna na waiver listinu.

Dalším klíčem bylo zbavit se nespokojeného Rusa Vitalije Kravcova, který se do sestavy Rangers dlouhodobě nedokázal dostat. Generální manažer Rangers Chris Drury vyčkával tak dlouho, až vhodný moment pro výměnu propásl. Týmy v lize navíc věděly, že Blueshirts potřebují dostat Kravcova z kádru opravdu nutně.

„Když se sem vrátil z Ruska, tvrdě makal každý den. Přeju mu jen to nejlepší, Vancouver je pro něj dobrou volbou. U nás bychom mu prostě místo nenašli,“ rozloučil se s mladíkem trenér Gallant.

Všechny tyto faktory ovlivnily protihodnotu. Rangers dostali od Vancouveru za někdejší devátý výběr v draftu útočníka pro farmu Williama Lockheada a sedmé kolo ve výběru nováčků.

Všechny tyto události se seběhly v rychlém sledu. I tak bylo ale všem jasné, že to ukazuje jediné. Přijde Patrick Kane.

Ten sám to vlastně potvrdil, a to když se s vedením organizace dohodl, že se ze San Jose, kde zrovna Chicago bylo, vrátí domů.

Vypadá to, že k výměně je připraveno téměř vše. Zbývá najít tým, který bude ochotný si vzít čtvrtku Kaneova platu. To by však měla být spíše formalita.

Bude zajímavé sledovat, jak se s celou situací popasuje šéf Chicaga Kyle Davidson. Trumfy v ruce totiž drží všichni, jen ne on. Rangers ví, že nemusí nabízet extra protihodnotu. Právě New York je jediným místem, kam chce být Kane vyměněn. A jelikož má ve smlouvě klauzuli o nevyměnitelnosti, má Davidsona v hrsti i on sám.

