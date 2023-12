Kane debutoval v šíleném zápase. Osobně jsem se cítil dobře, byl ale rád

Takový debut v dresu Detroitu si asi Patrick Kane nepředstavoval. Zápas proti San Jose byl naprosto šílený, nakonec skončil prohrou Red Wings. Malým vítězstvím pro Kanea však bylo, že se v zápase cítil dobře. A to je po složité operaci i dlouhé rekonvalescenci nejdůležitější.

"Určitě si budu muset vybudovat načasování a sebevědomí. Občas jsem byl trochu nejistý, ale celkově jsem se cítil docela dobře, měl jsem pocit, že se mi daří,“ řekl Kane po čtvrteční premiéře.

Kane podstoupil v červnu operaci kyčelního kloubu, po které se dlouho rozhodoval, co dál. Zájem byl velký, nakonec zvítězil Detroit, za který zapsal první zápas od 1. května, kdy odehrál sedmý zápas za New York Rangers.

"Vypadal velmi dobře," řekl trenér Red Wings Derek Lalonde. "Samozřejmě to někdy trochu skřípalo, kdyby byl v plné síle, mohl mít tři nebo čtyři body. Myslím, že pro něj je dnešek určitě pozitivní."

Kane se snaží obnovit svoji výkonnost, kterou měl před operací, vždyť ve své kariéře v NHL nasbíral 1237 bodů. Další bude chtít přidat v Detroitu. První pokus přišel ve formaci s Joem Velenem a Alexem DeBrincatem, který byl jeho v Blackhawks po dobu pěti sezon.

"Myslím, že hrál skvěle," řekl útočník Detroitu David Perron. "Pro celý tým je samozřejmě vzrušující, že se k nám rozhodl přidat. Hodně to pro nás znamená. Bylo to pro něj velké rozhodnutí a my jsme hrdí, že si vybral právě nás."

Bude zajímavé sledovat, jak se budou Američanovy výkony vyvíjet. Po fyzické stránce se Kane však podle svých slov cítil dobře.

"Myslím, že je to pro mě spíš o tom, abych si osvojil načasování, pochopil strukturu týmu, pak by neměl být problém," řekl. "Ale celkově, co se týče prvního zápasu, si myslím, že se tělo cítilo docela dobře."

"Fanoušci byli skvělí, dokonce přišli i na rozcvičku,“ pochválil Kane své nové příznivce. „Je to skvělá organizace, má velkou historii. Tenhle tým hraje skvěle, byla zábava ho sledovat.“

