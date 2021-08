Kanadu povede na olympijských hrách Jon Cooper

Vše nasvědčuje tomu, že v únoru se na olympiádě v Pekingu objeví i hráči z NHL. Už teď je zřejmé, že hlavním favoritem na zlato bude Kanada.

Hvězdná jména bude mít nejen na ledě, ale také na střídačce. Hlavním trenérem pro olympijské hry se totiž stává Jon Cooper, který dovedl Tampu ke dvěma Stanley Cupům v řadě.

K ruce navíc bude mít zkušené asistenty: Barryho Trotze (NY Islanders), Petera DeBoera (Vegas) a Bruce Cassidyho (Boston).

Už dřív bylo oznámeno, že generálním manažerem Kanady bude Doug Armstrong, který stejnou pozici zastává v St. Louis Blues. V širokém managementu jsou také Ron Francis nebo Roberto Luongo.

Cooper už Kanadu trénoval na MS v roce 2017 – z Kolína nad Rýnem si tehdy přivezl stříbro. Na mezinárodní scéně dále dělal asistenta trenéra na Světovém poháru 2016, a to u výběru severoamerických talentů do 23 let.

Třiapadesátiletý Cooper je aktuálně nejdéle sloužícím trenérem v NHL u jednoho týmu: v Tampě ho čeká už desátá sezona za sebou.

„Je to obrovská čest," říká Cooper o své olympijské účasti. „Beru to jako privilegium, že můžu spolupracovat s tak mimořádným realizačním týmem v čele s Barrym, Peterem a Brucem."

„Jako dítě mám z olympiády krásné vzpomínky, když jsem na ni koukal v televizi," přiznává Cooper. „Těším se a doufám, že snad za rok přispěju Kanaďanům k podobným vzpomínkám."

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+