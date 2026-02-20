NHL.cz na Facebooku

NHL

Kanadský dream team je ve finále! Proti Finsku obrátil z 0:2

20. února 19:17

Marek Hedbávný

Ve čtvrtfinále s Českem odvraceli šokující vyřazení tři minuty před koncem, v semifinále s Finskem pak favorit číslo jedna utekl pomyslnému hrobníkovi z lopaty znovu – prohrával 0:2, strhující obrat dokonal 35 vteřin před koncem Nathan MacKinnon.

Nejlepší mužstvo hokejové historie?

I taková superlativa slýchá letošní kanadská parta okolo Nathana MacKinnona, Connora McDavida a Calea Makara. Rozhodně však nejde o neporazitelný tým.

Po suverénní základní skupině se Kanada do očekávaného finále prokousala s velkou dávkou štěstěny. Vzdorovalo mu Česko a o dva dny později i Finsko. Úřadující olympijští vítězové vedli ještě ve 35. minutě o dva góly, kanadského obra dokonce zaskočili ve vlastním oslabení.

Jenže...

Nesporné kanadské síle nejde odolávat věčně, Finové si skvěle rozehraný duel pokazili vyloučeními – Kanada v přesilovce trestala hned dvakrát, a to včetně vítězné trefy Nathana MacKinnona v čase 59:24. Asistoval mu u ní nikdo jiný než Connor McDavid, jenž si v turnaji polepšil už na třináct bodů. V neděli si může splnit jeden ze svých dvou kariérních snů – vyhrát olympiádu. Soupeře zatím nezná, určí ho večerní střetnutí USA se Slovenskem.

KANADA – FINSKO 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 35. Reinhart (Makar, McDavid), 51. Theodore (Sanheim, Wilson), 60. MacKinnon (McDavid, Celebrini) – 17. Rantanen (Aho), 24. Haula (Armia).
Rozhodčí: Furlatt, O´Rourke (oba Kanada) – Ankerstjerne (Dánsko), Daisy (USA).
Vyloučení: 2:4.
Využití: 2:1.
V oslabení: 0:1.
Střely na branku: 39:17.
Diváci: 11 155.
Kanada: Binnington – Makar, Toews, Parayko, Harley, Doughty, Sanheim, Theodore – Wilson, McDavid, Celebrini – Jarvis, MacKinnon, Horvat – Stone, Suzuki, Marner – Marchand, Bennett, Hagel – Reinhart. Trenér: Cooper.
Finsko: Saros – Heiskanen, Lindell, Ristolainen, Mikkola, Matinpalo, Määttä, Jokiharju – Rantanen, Aho, Lehkonen – Teräväinen, Hintz, Granlund – Kakko, Lundell, Luostarinen – Armia, Haula, Kiviranta. Trenér: Pennanen.

Závěrečný program ZOH 2026

Pátek 20. února:
21:10 USA – Slovensko (Santa Giulia)

Sobota 21. února:
20:40 Finsko – ? (utkání o 3. místo, Santa Giulia)

Neděle 22. února:
14:10 Kanada – ? (finále, Santa Giulia)

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Slováci bez medaile! Finové jim v Miláně vrátili porážku a slaví bronz

22. února 0:00

Retro zápas připomene titul z roku 1951, Motor nastoupí ve svetrech mistrů

22. února 0:00

Vyšetřovaný McKenna se nestresuje. Právě trhnul rekord osmibodovým večerem!

21. února 22:30

Selänne: Porazit Kanadu i rozhodčí? Nemožné. Pronger si obratem rýpl do Finů

21. února 16:00

nhl.cz doporučuje

Slafkovský dospěl, McDavid byl hajzlík! Zápas o bronz na ZOH jsem obrečel, vypráví Gáborík

19. února 11:59

Nejlepší z nejlepších! Tohle je TOP 10 hvězd na letošních ZOH

11. února 9:00

Zase ten Kučerov! Rus stahuje MacKinnona s McDavidem a dere se na čelo produktivity

4. února 11:30

Vítej zpět, Lukáši! Dostál si skvostným výkonem vychutnal Nečase a spol.

22. ledna 9:30

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.