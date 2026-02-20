Kanadský dream team je ve finále! Proti Finsku obrátil z 0:2

20. února 19:17Marek Hedbávný
Ve čtvrtfinále s Českem odvraceli šokující vyřazení tři minuty před koncem, v semifinále s Finskem pak favorit číslo jedna utekl pomyslnému hrobníkovi z lopaty znovu – prohrával 0:2, strhující obrat dokonal 35 vteřin před koncem Nathan MacKinnon.
Nejlepší mužstvo hokejové historie?
I taková superlativa slýchá letošní kanadská parta okolo Nathana MacKinnona, Connora McDavida a Calea Makara. Rozhodně však nejde o neporazitelný tým.
Po suverénní základní skupině se Kanada do očekávaného finále prokousala s velkou dávkou štěstěny. Vzdorovalo mu Česko a o dva dny později i Finsko. Úřadující olympijští vítězové vedli ještě ve 35. minutě o dva góly, kanadského obra dokonce zaskočili ve vlastním oslabení.
Jenže...
Nesporné kanadské síle nejde odolávat věčně, Finové si skvěle rozehraný duel pokazili vyloučeními – Kanada v přesilovce trestala hned dvakrát, a to včetně vítězné trefy Nathana MacKinnona v čase 59:24. Asistoval mu u ní nikdo jiný než Connor McDavid, jenž si v turnaji polepšil už na třináct bodů. V neděli si může splnit jeden ze svých dvou kariérních snů – vyhrát olympiádu. Soupeře zatím nezná, určí ho večerní střetnutí USA se Slovenskem.
KANADA – FINSKO 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
Branky a nahrávky: 35. Reinhart (Makar, McDavid), 51. Theodore (Sanheim, Wilson), 60. MacKinnon (McDavid, Celebrini) – 17. Rantanen (Aho), 24. Haula (Armia).
Rozhodčí: Furlatt, O´Rourke (oba Kanada) – Ankerstjerne (Dánsko), Daisy (USA).
Vyloučení: 2:4.
Využití: 2:1.
V oslabení: 0:1.
Střely na branku: 39:17.
Diváci: 11 155.
Kanada: Binnington – Makar, Toews, Parayko, Harley, Doughty, Sanheim, Theodore – Wilson, McDavid, Celebrini – Jarvis, MacKinnon, Horvat – Stone, Suzuki, Marner – Marchand, Bennett, Hagel – Reinhart. Trenér: Cooper.
Finsko: Saros – Heiskanen, Lindell, Ristolainen, Mikkola, Matinpalo, Määttä, Jokiharju – Rantanen, Aho, Lehkonen – Teräväinen, Hintz, Granlund – Kakko, Lundell, Luostarinen – Armia, Haula, Kiviranta. Trenér: Pennanen.
Pátek 20. února:
21:10 USA – Slovensko (Santa Giulia)
Sobota 21. února:
20:40 Finsko – ? (utkání o 3. místo, Santa Giulia)
Neděle 22. února:
14:10 Kanada – ? (finále, Santa Giulia)
