Kanadské hvězdy zbyly na ocet. Že nejede Scheifele? Šok, říká spoluhráč

Hokejový svět má před sebou prestižní turnaj 4 Nations Face-Off, kde se představí nejlepší hráči ze čtyř zemí. Ale zatímco někteří hráči slaví nominaci, jiní hvězdní borci zůstávají doma a frustrace je znatelná. Washington Capitals, Chicago Blackhawks a Winnipeg Jets patří mezi týmy, kde absence klíčových hráčů vyvolala rozčarování.

Washington Capitals patří v lize k těm nejlepším, přesto se na turnaj nepodívá ani jeden z jejich hráčů. Trenér Spencer Carbery nešetřil kritikou. „Je to zklamání. Myslím, že máme několik hráčů, kteří by si zasloužili být součástí turnaje a reprezentovat své země,“ uvedl Carbery. „Sedíme na vrcholu konference, a přesto nemáme nikoho? To je zvláštní.“

Mezi přehlédnutými hráči jsou třeba Tom Wilson a brankář Logan Thompson, který má druhou nejlepší úspěšnost zákroků mezi kanadskými gólmany (91,3 %). I tak ale zůstává Washington bez zástupce, což je pro tým velkou ranou.

„Jistě, odpočinek může být výhodou,“ dodal Carbery. „Ale možnost reprezentovat svou zemi je pro hráče jedním z vrcholů kariéry. Je těžké to přijmout.“

Mezi největší překvapení patří absence Connora Bedarda, který se neprobojoval do kanadské nominace. Devatenáctiletý útočník Chicaga přitom zazářil na juniorských šampionátech a loni získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka NHL. Jeho letošní bilance pěti gólů a 14 asistencí v 24 zápasech však nestačila.

„Je to lekce. Nejsem spokojený se svým startem do sezony, ale beru to jako motivaci,“ přiznal Bedard. Generální manažer Kanady Don Sweeney ho ale uklidnil, že stále zůstává v hledáčku pro olympiádu v roce 2026.

A Winnipeg Jets se může pyšnit nominací obránce Joshe Morrisseyho, ale jeho spoluhráč Mark Scheifele takové štěstí neměl. Morrissey přiznal, že ho to zasáhlo. „Je to hořkosladké. Na jednu stranu jsem nadšený, ale na druhou mi to je líto kvůli Markovi. Je to fantastický hráč, který tam měl být,“ uvedl Morrissey. „Šokovalo mě, že tam není. Vím, jak moc by si tam chtěl zahrát. Je to škoda.“

Share on Google+