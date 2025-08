Kanadská reprezentace se sejde na kempu v Calgary, pozvánku dostalo 42 hráčů

Vedení kanadské reprezentace se před zimními olympijskými hrami rozhodlo uspořádat třídenní „Orientation camp“ v Calgary. V srpnu se do Calgary sjede 92 hráčů a hráček z širších kádrů mužské, ženské i para hokejové reprezentace, přičemž v mužském výběru, který čítá celkem 42 hráčů, nechybí žádná z hvězd, pozvánku dostali i mladíčci Connor Bedard nebo Macklin Celebrini.

Hráči z NHL se pod pěti kruhy představí po dlouhých dvanácti letech. A Hockey Canada před olympiádou nechce ponechat nic náhodě, přípravu zahájí už v srpnu letošního roku (od 26. do 28. srpna) kempem v Calgary.

V rámci mužské kategorie GM Doug Armstrong ukázal na 42 hráčů, přičemž samozřejmě nechybí už oznámená šestka, která má start na ZOH jistý – Sidney Crosby, Nathan MacKinnon, Cale Makar, Connor McDavid, Brayden Point a Sam Reinhart.

Stejně tak nezapomnělo vedení reprezentace na žádného hráče, který v únoru vyhrál s kanadským výběrem zlato na Four Nations Face Off, spolu s nimi zabojují o nominaci další hvězdy, třeba Mark Scheifele, MacKenzie Weegar, nebo mladíci Bedard se Celebrinim a tvrďák Tom Wilson, kteří na posledním turnaji hvězd chyběli.

Mezi dvaačtyřiceti jmény nechybí ani tři hráči, kteří už zimní olympiádu ovládli. Jde o Sidneyho Crosbyho (2010 a 2014), Johna Tavarese (2014) a obránce Drew Doughtyho (2014).

Hotovo se zdá být v brankovišti, do Calgary dorazí jen tři brankáři, stejná trojice, která už chytala na Four Nations. Vzhledem k tomu, že žádní jiní gólmani pozváni nebyli, nezdá se pravděpodobné, že by Jordana Binningtona, Adina Hilla nebo Samuela Montembeaulta někdo pro únorovou nominaci přeskočil.

Během tří dní v Calgary javorové listy vůbec nepůjdou na led, jde spíše o jakousi organizační/seznamovací akci. „Je to pro nás první krok k cíli, kterým je pro nás zisk tří zlatých medailí na Olympijských hrách 2026 (pozn. v rámci mužské, ženské a para kategorie). Naši sportovci i realizační týmy dostanou během tří dní příležitost se potkat a začít tvořit ten jeden tým, se kterým následně pojedeme do Itálie,“ řekl viceprezident Hockey Canada Scott Salmond k celé akci.

Kanadská reprezentace tedy bere návrat hráčů z NHL na ZOH vážně, cílem je návrat na nejvyšší příčky a navázání na roky 2010 a 2014, kdy javorové listy braly pod pěti kruhy zlaté medaile.

Nominace Kanady na Orientation camp:

Brankáři: Jordan Binnington (St. Louis Blues), Adin Hill (Vegas Golden Knights), Sam Montembeault (Montreal Canadiens)

Obránci: Evan Bouchard (Edmonton), Noah Dobson (Montreal), Drew Doughty (Los Angeles), Aaron Ekblad (Florida), Thomas Harley (Dallas),Cale Makar, Devon Toews (všichni Colorado), Brandon Montour (Seattle), Josh Morrissey (Winnipeg), Colton Parayko (St. Louis), Travis Sanheim (Philadelphia), Shea Theodore (Vegas), MacKenzie Weegar (Calgary)

Útočníci: Connor Bedard (Chicago Blackhawks), Sam Bennett, Brad Marchand, Sam Reinhart, Carter Verhaeghe (všichni Florida Panthers), Quinton Byfield (Los Angeles Kings), Macklin Celebrini (San Jose Sharks), Anthony Cirelli, Brandon Hagel, Brayden Point (všichni Tampa Bay Lightning), Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins), Bo Horvat (New York Islanders), Zach Hyman, Connor McDavid, Ryan Nugent-Hopkins (všichni Edmonton Oilers), Seth Jarvis (Carolina Hurricanes), Wyatt Johnston (Dallas Stars), Travis Konecny (Philadelphia Flyers), Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche), Mitch Marner, Mark Stone (všichni Vegas Golden Knights), Mark Scheifele (Winnipeg Jets), Nick Suzuki (Montreal Canadiens), John Tavares (Toronto Maple Leafs), Robert Thomas (St. Louis Blues), Tom Wilson (Washington Capitals)

