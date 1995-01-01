Kanadská budoucnost už teď. Tréninky s Celebrinim mě zlepšily, říká McKenna

31. července 11:00David Zlomek
Fanoušci v Torontu od něj očekávají zázraky. A letošní draftová jednička Gavin McKenna dělá všechno pro to, aby hned na podzim ukázala, že na tlak nejslavnějšího hokejového města je připravená. Během léta navíc našel naprosto ideálního mentora, dře totiž po boku hvězdného Macklina Celebriniho.
Pro útočníka San Jose to přitom byly dny plné obrovských emocí. Ve středu totiž podepsal pětiletý superkontrakt na 94 milionů dolarů, který z něj s ročním platem 18,8 milionu udělá po vstupu v platnost nejlépe placeného muže planety.
Celebrini, který loni coby draftová jednička z roku 2024 ve své druhé sezoně naprosto dominoval a nasbíral 115 bodů, si obrovské peníze nevybojoval jen tak náhodou. Jeho tréninková morálka je podle McKenny extrémní.
„Do všeho jde naplno. Jak na ledě, tak v posilovně je do tréninku úplně zažraný. Naskočit do takového prostředí a osvojit si jeho denní rutinu mi strašně sedlo. Cítím, jak moc mě to posunulo,“ pochvaloval si McKenna pro nhl.com.
Společný dril obou supertalentů ale místy zacházel až za hranu zdravého rozumu. Dávky, které elitní skupinka na ledě polykala, by běžného smrtelníka nejspíš odrovnaly.
„Mí kondiční trenéři tohle asi neuslyší rádi, ale měli jsme týden, kdy jsme na ledě strávili snad sedmnáct hodin,“ smál se talentovaný útočník. „Naprosté šílenství. Ale s každým dalším sklouznutím zkrátka cítíte, jak se posouváte.“
Spojení McKenny se Celebrinim není vůbec náhodné. Oba elitní prospekty spojuje téměř identická cesta do velkého hokeje. Oba totiž ve svém draftovém ročníku zvolili americkou univerzitní cestu v rámci NCAA.
Zatímco Celebrini zářil na Boston University, McKenna po přechodu z juniorské WHL oblékal dres Penn State. A vedl si znamenitě, když ve 35 zápasech zapsal skvělých 51 bodů.
Teď ale stojí před mnohem těžší zkouškou. Na podzimním kempu Maple Leafs by si rád rovnou vybojoval místo v elitních dvou formacích. Mediálního cirkusu, který působení v Torontu neodmyslitelně provází, se ale vůbec neděsí.
„Všichni neustále rozebírají, jak specifické prostředí v Torontu panuje. Na konci dne tam jdu ale prostě jenom hrát hokej,“ prohlásil s klidem. „Být draftovaný zrovna tam je pochopitelně obrovská čest. Snažím se tím ale vůbec nesvazovat, prostě vytěsním ten okolní hluk a jdu hrát hru, kterou miluju.“