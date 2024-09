Kanada touží po Giordanovi. Zájem mají mít čtyři týmy

Nejstarší hráč minulého ročníku NHL Mark Giordano odvrátil jakýkoli zájem o odchod do důchodu a v příští sezoně opět hledá příležitost v NHL. A to je voda na mlýn pro některé týmy, které ještě chtějí doplnit kádr.

Calgary Flames, Edmonton Oilers, Toronto Maple Leafs a Buffalo Sabres patří mezi týmy, které v létě jednaly s táborem Marka Giordana. Alespoň to uvedl jeho agent Ritch Winter na stanici Sportsnet.

Pokud by někde veterán skutečně podepsal, v příštím ročníku by byl předurčen k povinnostem v poslední obranné dvojici, když naposledy v průměru strávil na ledě nejméně času od sezony 2008/09.

Poslední dva a půl roku strávil v organizaci Maple Leafs, kde ve 144 zápasech zaznamenal devět branek a 45 bodů při průměru zhruba 18 minut na zápas.

Calgary představuje spíše příjemné místo k podpisu, jelikož ostatní tři zájemci mají interní očekávání bojů o play off. Giordano navíc patnáct let své kariéry strávil právě na jihu Alberty, kde v 949 zápasech zaznamenal 143 gólů a 509 bodů včetně zisku Norrisovy trofeje v sezoně 2018/19.

V posledních několika letech zaznamenal pokles hodnot v pokročilých statistikách, což je vzhledem k jeho věku pochopitelné. Stále je však poctivým borcem do spodních párů a mohl by poskytnout zkušenost každému týmu.

Na konci kariéry se očekává, že Giordano bude chtít maximálně využít příležitost vyhrát Stanley Cup, což by jeho potenciální zájemce zkrátilo na Edmonton a Toronto. A to, aniž by v této fázi kariéry musel nést odpovědnost celého týmu na bedrech.

